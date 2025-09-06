朱晨麗認見過何廣沛未婚妻Sarah　從無交流未必出席婚禮：冇諗過

朱晨麗（朱朱）今日（6/9）現身觀塘出席作者會聚分享會。提及前緋聞男友何廣沛早前正式宣布求婚成功，將與拍拖兩年的女友Sarah Miu（苗承諾）拉埋天窗，而何廣沛受訪時直言與女友Sarah在溝通上十分順暢，擁有共同的價值觀和生活目標，令感情更加深厚，並明言婚後會極速造人，組織一個小家庭，朱朱接受《香港01》訪問時亦有回應。

何廣沛與未婚妻Sarah。（IG圖片）

何廣沛透露婚禮應該在下年舉行。（葉志明攝）

朱晨麗今日出席分享會。（吳子生攝）

朱朱接受《香港01》訪問時表示：「其實喺佢公布婚訊後，我已經有透過傳媒祝福佢，第一時間已經回應咗。（本身你認唔認識佢未婚妻Sarah？）其實喺好多公開場合都有見過佢，同埋大家都係工作嘅時候見到，所以係冇嘢㗎。（有冇傾過偈？）咁又冇，因為大家都做緊嘢。（如果佢邀請你出席婚禮你去唔去？）你呢個問題我係冇諗過，因為每個人都有自己生活，好多朋友都有邀請我去佢嘅婚禮，可能某啲情況出現，變咗未必可以去得到，咁所以到時先講啦呢啲嘢。」

朱晨麗直認見過何廣沛未婚妻Sarah。（吳子生攝）

被問到會否覺得無綫資源分配不均？朱朱表示：「相信公司都有佢哋自己嘅衡量，佢哋都會睇吓個角色啱唔啱個演員嘅同時，亦會考慮資金方面，變咗就交畀公司去做啦。（你會唔會片酬太高？）哈哈，絕對唔係囉。（會唔會主動敲門搲撈？）呢啲好似好舊時代先有，而家應該好少，同埋好少聽到。不過人大咗就應該要主動啲，以前細個就唔識，到某個年紀自己就開始有自己嘅諗法，咁所以而家都會主動咗同人溝通，睇吓有冇其他嘅合作機會。」