李嘉欣素顏健身大曬肌肉線條　臂力驚人原地跳起狀態大勇

現年55歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨結婚16年，婚後一直養尊處優，兩人育有一子許建彤（Jayden），一家三口幸福美滿。雖然李嘉欣已淡出幕前多年，但保養得宜的她無論樣貌還是身形都保持最佳狀態，當然離不開平日的努力！日前李嘉欣在社交平台分享了一段在健身室做運動的短片，大曬操肌過程！

李嘉欣與老公許晉亨甜蜜慶生。（微博@李嘉欣Michele）

李嘉欣婚後養尊處優。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣婚後養尊處優。（微博@李嘉欣Michele）

性感。（IG@michele_monique_reis）

好Fit！（微博@李嘉欣Michele）

李嘉欣與老公許晉亨拍拖出席晚宴。（微博@李嘉欣Michele）

李嘉欣與老公許晉亨一起睇謝霆鋒演唱會。

一家三口在許家石澳大宅。（IG@michele_monique_reis）

片中所見，身穿運動背心配緊身褲的李嘉欣，頭戴Cap帽，非常專注努力地做運動，除了大騷手臂肌肉線條之外，更原地跳起，狀態大勇！李嘉欣多年來保持完美體態，背後當然都下了不少苦功，她曾透露每星期都會做大量運動，包括瑜伽、跑步、做gym等等，保持健康生活習慣！

做Gym！（影片截圖）

做Gym！（影片截圖）

做Gym！（影片截圖）

勁！（影片截圖）

勁！（影片截圖）

七夕放閃！（IG截圖）

大美人李嘉欣55歲生日。（IG@michele_monique_reis）

大美人李嘉欣55歲生日。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣換上黑色戰衣。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣換上黑色戰衣。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣面上未見歲月痕跡。（IG@michele_monique_reis）

美貌依然！（微博@李嘉欣Michele）

狀態極佳。（微博@李嘉欣Michele）