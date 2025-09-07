女神配對｜葉蒨文人氣收入雙豐收但冇劇拍　謀轉型：願意接受安排

TVB節目《女神配對計劃》掀起一股戀愛真人騷追看熱潮，節目為5位女神葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏及羅毓儀，透過各種小遊戲，互動，為她們尋找最合適，最「通電」的另一半。5位參加《女神配對計劃》的藝人都因節目而被觀眾認識到鏡頭後最真實的一面，當中葉蒨文與GM曾展望最近更多次被安排以情侶檔方式拍廣告、接商場騷，名正言順地拍住拖搵銀！



《2016香港小姐競選》上排右二就是葉蒨文。（資料圖片）

葉蒨文修讀英國大學服裝設計系學位，曾兼職倫敦的A&F模特兒。後來參選《2016香港小姐競選》，雖止步30強，但發展絲亳不比同屆的馮盈盈、劉穎鏇、蘇韻姿差。翌年加入TVB後順利加入《愛・回家之開心速遞》劇組，因飾演「大學生」Candy一角成功入屋。之後陸續地出演過《使徒行者3》、《超能使者》、《黑色月光》，也有不錯的發揮，但始終是Candy一角最深入民心，亦成為了她入行近10年的代表作。

葉蒨文真係好無敵。（IG圖片）

葉蒨文接受《香港01》訪問時，直言參加《女神配對計劃》後最大分別在於被稱呼時用的名字的不同：「《愛回家》Candy都係一個唔錯嘅角色，嗰時出街好多人都會嗌Candy。我本身係多男粉絲，但係今次《女神配對計劃》之後，女粉絲增長咗非常非常之多，甚至而家出活動都多咗好多小朋友。」

曾展望追葉蒨文有優勢。（《女神配對計劃》截圖）

曾展望和葉蒨文現身電視城出席無綫節目《女神配對計劃 最後告白》記者會。（陳順禎攝）

她續說：「以前大家會嗌我Candy，而家就會嗌我Sophie。比起角色，大家會記得我本人，呢個令我好開心。」她又表示，自節目播出後，多了女性粉絲與她分享感情事和心底話：「同埋想話以我為榜樣，覺得我好真，敢愛敢恨。」粉絲到底增長了多少？她回答：「我冇一路睇住，但係約略由180k到而家200幾k。」

葉蒨文（Sophie）。（IG@sophieysm）

葉蒨文拍過唔少劇集。（截圖）

葉蒨文算是年輕一代中最突出的藝人之一。(ig@sophieysm)

葉蒨文近來多了不少商演機會，但劇集方面就似乎未有消息，她說：「劇方面暫時就冇，我都想拍劇，但係我亦都期待，因為啱啱做咗《女神》，會唔會有其他綜藝真人騷搵我？啱啱做咗《港姐》，又會唔會有其他司儀（工作）搵我呢？本身拍劇好多角色都係幾集就死咗，當然Candy係好長壽角色，但係嚟緊會唔會可以拍長劇，挑戰其他長壽嘅角色。」

葉蒨文因參加《女神配對計劃》而彈起。（官方圖片/TVB）

Sophie葉蒨文幫Maggie梁敏巧召喚Babyface出場。（官方圖片/TVB）

人氣急升之餘，葉蒨文也坦言收入比以前高：「以前都係騷錢，但係而家多咗廣告同商演，收入可觀啲。不過我都冇計住，都係公司叫我做乜我就做乜。（有粉絲擔心你唔拍劇？）唔存在嘅，工作安排都係公司，我願意接受任何安排。」

Sophie葉蒨文一個半月內激減11磅，拍攝這場水著寫真劇情。

葉蒨文在TVB劇集《愛·回家之開心速遞》中飾演的Candy，深受觀眾歡迎。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

問及與GM曾展望的感情進展，她就鬆口回應：「唔錯嘅，本身因為未播大結局呢大家相處唔可以咁多，都費事影到俾人誤會影響到節目組，但係因為我哋呢排好多合作機會，所以都多見面相處，唔需要避忌咁多，呢一方面係唔錯。」她又表示，據知多了不少廣告商諮詢工作安排，並表示是不是情侶檔也好，也十分歡迎！