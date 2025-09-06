《情花開》主唱陳齊頌罕有照片流出近況成謎　傳老公捲謀殺案被捕

60年代憑一曲《情花開》唱到街知巷聞的陳齊頌，在影視圈銷聲匿跡多年，近日專門製作影片介紹老藝人的YouTube頻道《娛樂咖啡廳》，整合了陳齊頌的演藝生涯及一些傳言，當中有指她已削髮為尼，甚至傳出死訊，而影片更曝光一張陳齊頌於2015年流出的照片，引起網民討論。

陳齊頌是60年代女星。（YouTube@娛樂咖啡廳）

曾歌影視三棲發展。（YouTube@娛樂咖啡廳）

陳齊頌是歌影視三棲的紅人，1962年加入新藝影片公司，初入行以演戲為主，幾乎每部電影都擔正做女主角，與周驄、杜平、謝賢等當時得令的小生合作；1966年為電影《神探智破艷屍案》演唱插曲《情花開》而爆紅。其後她加入TVB做主持，是《歡樂今宵》及《婦女新姿》的第一代元老級主持。陳齊頌在1986年突然決定離開TVB，有指她做了子宮手術後決定退出娛樂圈，從此便渺無音訊。

陳齊頌與謝賢合作《神探智破艷屍案》，主唱的插曲《情花開》唱到街知巷聞。（YouTube@娛樂咖啡廳）

與謝賢合作無間。（YouTube@娛樂咖啡廳）

陳齊頌的感情生活亦相當低調，早年曾傳戀王偉及蔡和平，但都沒有認愛。她於70年代在美國三藩市登台期間，認識了圈外男友，拍拖兩年後結婚，但有指她在1976年與老公分居，當時正懷着未出生女兒，之後搬回娘家與父母同住，但未有透露分開原因。

陳齊頌1972年與圈外人喺美國結婚，丈夫非相中人。（YouTube@娛樂咖啡廳）

陳齊頌情路坎坷，傳老公捲入加國謀殺案。（YouTube@娛樂咖啡廳）

2010年2月21日有報章報導，有傳陳齊頌的老公在加拿大涉嫌謀殺被捕。案情指，一名失蹤多日的白人女子被發現伏屍在一幢大廈單位的浴室裏，而且已死去多日，警方事後拘捕了涉嫌有關的60歲華裔二房東。據悉，該男子姓黃，曾自稱是陳齊頌的老公，但他在加拿大的親人不多，與妻子分開多年，妻子在香港生活。最終，該男子被警方控告一級謀殺罪，但陳齊頌從未現身回應事件。

陳齊頌亦係第一代《婦女新姿》及《歡樂今宵》主持。（YouTube@娛樂咖啡廳）

2010年8月另有報導指陳齊頌與女兒已回到香港生活，而杜平當時接受報章的訪問，透露他與陳齊頌已多年沒有聯絡，對上一次見面已是2005年，杜平指當時的陳齊頌精神不錯，但好像信了佛，還和他傾佛偈。而近年亦有傳出，陳齊頌在2019年已經離世，但也有人說曾經在跑馬地見過陳齊頌，當時她已經削髮為尼。《娛樂咖啡廳》公開一張於網上流傳、2015年時拍攝的陳齊頌照片，見她打扮貴氣優雅，網民好奇陳齊頌的去向及是否尚在人世。

2015年曝光嘅照片。（YouTube@娛樂咖啡廳）