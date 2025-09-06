東張女神自爆曾在連鎖快餐店打暑期工　遇變態佬同事：偷𥄫我換衫

現年30歲的梁敏巧（Maggie）近期因參加TVB真人騷《女神配對計劃》而人氣急升，掀起不少話題！梁敏巧在2019年參選港姐後入行，因主持TVB節目《東張西望》憑出眾身材而被封為「東張女神」，但其實她在入行前曾任記者，更曾在連鎖快餐店打暑期工，日前她就在IG分享當年打工的經歷，更大爆遇上變態佬同事！

TVB真人騷《女神配對計劃》成功捧紅5位女神！（IG@maggiemanhau）

梁敏巧曬出一張在連鎖快餐店內打工的照片，並寫道：「開學第一個禮拜，等我核彈式分享下我人生第一份暑期工，就係大快活！😝😝我嗰期應該係興做Uniqlo定hollister，但我都係去做大快活，我係寫做樓面嘅，但後尾經理要我做收銀，所以一半樓面一半收銀。點解我想做呢？因為我覺得好有趣，好睇到人生百態，有中年男人比人炒嚟打躉扮返工，有幾個老人家當呢到係社區會堂好開心，亦都有同年齡小朋友離家出走唔肯返屋企，試過送碟魚蛋比個老人家佢感動落淚。」

梁敏巧曾在連鎖快餐店打暑期工。（IG@maggiemanhau）

雖然梁敏巧認為以上經歷都十分有趣，但她就大爆亦都遇過變態佬同事：「我喺員工專換衫嘅地方換衫，比男同事偷𥄫，男同事比啲姨姨同事鬧到飛起，然後個男同事仲要跟我返屋企（嗰陣住沙頭角禁區所以唔怕🤣）亦試過收錯錢要倒貼返，結果我白做仲要倒貼。」相中所見，梁敏巧一身橙色制服，打扮樸素，與「女神」形象相差甚遠，她更笑言：「啲人問我做乜自爆黑圖，講真對比之前嗰啲，呢張真係小兒科到不得了。」相當大方！

