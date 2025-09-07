郭富城威尼斯國際電影節獲委任中意交流文化大使　新作入推介五强

第82屆威尼斯國際電影節近日在意大利水都隆重舉行，今屆電影節適逢中意建交55週年，特別增設「華語電影交流會」單元。交流會首次於威尼斯電影節期間舉辦，吸引了包括羅馬電影城負責人Roberto、威尼斯市長Luigi Brugnaro及市政廳代表Luca Zuin等重要嘉賓出席，共同見證這一中意電影文化交流的重要時刻。

郭富城出席第82屆威尼斯國際電影節。

活動中特別設置了「優秀華語影片推介」環節，五部精選華語電影獲重點推薦，包括《我在蘇州學非遺》、《我是全世界最幸福的寶貝》、《日掛中天》、《女孩》及郭富城主演的新作《IOU》。現場不僅播放了影片預告，更通過交流對話加深了國際觀眾對中國電影的理解。

郭富城於第82屆威尼斯國際電影節獲委任「中意交流文化大使」。

而郭富城更被正式授予首屆「中意文化交流大使」稱號。這一榮譽由羅馬電影城國際部部長Roberto先生頒授，以表彰郭富城在電影藝術領域的傑出成就及推動中意文化交流的貢獻。郭富城在接受委任時表示：「非常榮幸獲得這份認可，我將更加努力推動華語電影與國際間的多元合作，把更多優秀作品帶到像威尼斯這樣的國際舞台。」

郭富城主演的新片《IOU》也在交流會上播放預告，其獨特造型與創新拍攝理念廣受好評。隨後，他作為特邀嘉賓盛裝出席電影《日掛中天》的首映紅毯。郭富城身著Gucci禮服，搭配Cartier博物館典藏系列腕表及Geometry and Contrast高級珠寶胸針，氣質出眾，成為全場焦點。他與該片主演張頌文、辛芷蕾、馮紹峰及導演蔡尚君愉快互動，深入交流，充分展現了文化使者的風範。

郭富城表示，首次參加威尼斯電影節，他非常喜歡這座城市的氛圍，「以船代步」別具特色，更感受到電影人之間真誠交流的溫度。他形容這是一次難忘的電影與文化之旅。接下來，他還將參與一個關於“非遺文化”的專題活動，為本次威尼斯之行畫上圓滿句號。