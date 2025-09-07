專訪 |Soler成軍20年原計劃開告別騷　回顧合約糾紛坦承不是衝動

當唱起「如海嘯，如山崩，仍不使我卻步…」、「我靈魂已失指引，我失魂因你屬別人…」等，你會想起甚麼呢？沒有錯！就會想起來自澳門但在香港發展的男子組合Soler。有幸地《香港01》與Soler有個約會，詳談他們在音樂路上的高低起伏。



Soler久違回歸樂壇。（陳順禎攝）

久違合體舉行演唱會

2005年在香港出道的Soler憑着孖生兄弟形象及獨特的音樂風格，火速走紅，其代表作《失魂》、《海嘯》大受歡迎，在香港樂壇奪得多個獎項，甚至在隔年於紅館舉行演唱會，星途一片光明。

但在2006年他們就與公司「蜂鳥音樂」因合約問題而對簿公堂，最終被判毁約及之後沒有賠償還款，被頒令破產，令他們的歌唱事業停頓。而這些年他們已各有發展，今次再同框合體推出新歌《翻天覆地》及在澳門舉行演唱會，問到是不是因為今年成軍20周年才舉行個唱呢？大孖Julio就表示：「我們發覺好像沒有跟別人說我們退出江湖、樂壇。原本跟他（弟弟）說明年20周年，不如正式跟大家說告別吧！原本是想說再見，沒想到跟其他人說後，最後變成好像再次重回來一樣。」而對於相隔多年再次嘗試勇闖歌壇，細孖Dino就表明完全沒有壓力：「反而是很期待，很想快一點這一天來臨。」

Soler即將在澳門舉行個唱。（陳順禎攝）

久違回歸香港樂壇的Soler需面臨許多挑戰，因為現今的00後相信對他們不太熟悉，在如今這個新時代樂壇環境中，Soler到底有何優勢在樂壇上站穩腳步跟如何讓大家重新認識呢？大孖Julio二話不說：「我們沒有想要站穩（樂壇），沒有這樣去想，都是順其自然，我們出來可以說是見一步走一步。」抱持着順其自然的心態。

是次演唱會在澳門舉行，對於Soler來說特別有意義，因為澳門是他們的出生地，所以有一種回家唱歌的感覺，而大孖Julio還透露有特別嘉賓：「除了我們有合唱團之外，我們還有特別嘉賓，這麼多年以來維持最長久的友誼，就是側田。（他是立即答應嗎？）他立即答應。」

今年是Soler出道20周年。（陳順禎攝）

坦承同公司鬧翻不是發藝術家脾氣

2006年因合約問題與公司「蜂鳥音樂」鬧翻，筆者好奇其實在鬧翻前，雙方到底有沒有坐下來傾談呢？大孖Julio就透露：「有，其實在未正式翻臉之前都有長期傾談，談了半年時間，只不過到最後未能走到大家有共鳴的位置，之後就決定這樣走下去，當一決定後之後有很多事情陸續發生。」 他還表示可能外面的人覺得他是發藝術家脾氣且衝動行事，其實並不是的：「整件事情我們很冷靜。」

大孖Julio表示當時未正式與公司翻臉之前都有長期傾談。（陳順禎攝）

當然，當他們決定要與公司走上這一步的時候，其實他們內心已有想過可能之後在音樂事業上會很難發展，但細孖Dino就認為：「如果一件事情是很惡劣的話，你覺得情願這樣好過那樣時，所以去到一個地步，我情願不要再唱了。」

細孖表示在低潮期有想過放棄音樂。（陳順禎攝）

續問到其實到底與「蜂鳥音樂」鬧翻的爆發點是甚麼時？大孖Julio就不願透露太多，坦承在這件事情上雙方都有錯：「我不知道他們有沒有原諒我們，我們起碼有原諒他們。因為其實不是一方面的，如果說是人家有問題是不正確的，我肯定我們自己也做了許多事。我們從打官司到現在，我是一句壞話都沒有說他們的，我是從來沒有說過是發生甚麼事的，這些是我們之間發生的事情，反而我是不停感謝他們，因為出道成名這回事的確是跟他們一起做的。（現在跟他們的關係是？）如果我撞到他們都會打招呼，幾年前撞到也有聊一下。」

Soler坦承在與公司鬧翻這件事情上雙方都有錯。（陳順禎攝）

2006年陷入低潮期

因合約問題令Soler音樂事業停頓、收入減少等，2006年絕對是他們的低潮期，而在這段期間，他們是有想過放棄音樂的，細孖Dino表示：「沒有再繼續唱下去已經很差了，因為我們兩個人覺得我們本身的身份一直是喜歡唱歌，所以我們在想以後會不會再唱歌呢？其實都很心痛。」而當時因收入不多，所以最窮時銀行戶口是完全沒有錢，但還是要養家糊口，所以完全不介意做其他工作，大孖Julio表示：「當時甚麼工作都做，我覺得平凡心去做，從來不會覺得自己是明星，有一些工作是不能做的，我沒有這些態度的。」在低潮期，他們並沒有放棄音樂，還自我增值，學習更多樂器與彈奏，而這些學習完全沒有白費，如今可在演唱會上展現出來。

大孖Julio表示在低潮期時，幾乎甚麼工作都做。（陳順禎攝）

細孖Dino坦承當時有在想以後如果不能再唱歌了，其實會很心痛。（陳順禎攝）

不願為翻紅參加選秀節目

近年，TVB舉辦的《中年好聲音》系列捧紅不少歌手，甚至吸引已是歌手身份的藝人參加，令他們再次翻紅。對於其實可透過這個節目翻紅，大孖Julio就非常有個性地覺得：「沒有想過，因為不是找尋那個東西。可能我們有了第一個經歷之後，發覺我們不是很適合在娛樂圈存在的，我們是想做音樂，做很藝術的東西。」在旁的細孖Dino就揚言人生其實就像波浪般，需經過挫折、失敗等，不要渴望一開始就到頂峰，需要慢慢地走上去，這樣子才比較平穩長久。

Soler只想平穩地做音樂，不渴望大紅大紫。（陳順禎攝）

在低潮期，Soler有自我增值音樂。（陳順禎攝）

感情家庭上差異

在事業上，Soler絕對是命運共同體，但在感情、家庭上，兩兄弟的命運各有差異。細孖Dino同太太Nancy及兩位兒子早在加拿大定居生活，他更在當地做老師教小朋友音樂，一家四口相當幸福。而大孖Julio曾與前台中市市長胡志強的千金胡婷婷有過一段婚姻（沒有簽紙，2014年離婚），而這段婚姻最為人印象深刻，問到與對方還有沒有聯絡時，他就二話不說：「沒有了。」還透露這段關係當時令他有短暫的打擊：「因為當時大家好像知道不應該在一起，所以就決定分手，不是一件很複雜的事情。」

細孖Dino擁有幸福美滿家庭。（陳順禎攝）

經歷過離婚後的大孖Julio完全沒有對婚姻產生任何恐懼，在2019年他再婚，娶小14年的女教師，還坦承二人完全沒有代溝 ，會想生小朋友，但一切隨緣。

大孖Julio曾與胡婷婷有過一段婚姻。（陳順禎攝）

筆者後話：

在還未正式受訪時，Soler兩兄弟侃侃而談，感情相當要好。在聆聽着他們故事時，其實兩兄弟做任何事情都有商有量，不渴望大紅大紫，只想平穩做好音樂，那一份豁然絕對值得令人學習。