陳百強67歲冥壽丨羅啟豪爆Danny為《喝采》劇組向借場屋主道歉

今日（7日）是一代巨星陳百強（Danny）的67歲冥壽，為紀念這位已故香港樂壇情歌王子，無綫清談+音樂節目《今晚有歌廳》今晚的主題是「陳百強特輯」，嘉賓羅啟豪和冼靖峰，以及主持黃劍文、顏米羔和支嚳儀(支支)會輪流獻唱陳百強多首經典作品，包括《偏偏喜歡你》、《漣漪》、《煙雨凄迷》、《深愛着你》、《當我想起你》及《一生何求》。

今日（7日）是一代巨星陳百強（Danny）的67歲冥壽。（劇照）

今集主題是「陳百強特輯」嘉賓是《中年好聲音》季軍羅啟豪及冼靖峰。

羅啟豪和冼靖峰分別獻唱《漣漪》和《煙雨凄迷》。

合唱《一生何求》。

嘉賓羅啟豪及冼靖峰分別分享了陳百強歌曲對自己的影響。羅啟豪更透露朋友與陳百強之間發生的一個窩心小故事。羅啟豪指陳百強 Danny 1980 年拍攝電影《喝采》時，製作組借用了其朋友的家作拍攝場地，惟因溝通時發生誤會，製作組將朋友家的牆油錯了顏色。羅啟豪續指雖然事件與 Danny 無關，但 Danny 得知事件後，因擔心屋主家中小朋友會為此感到不開心，遂親自主動向屋主道歉，令羅啟豪大感 impressive:「證明佢係非常 warm 同 nice 同有責任心嘅人。」

羅啟豪分享了陳百強窩心小故事。

周國豐則分享自己入行初期參加 DJ 比賽的難忘經歷。

陳百強曾為《喝采》劇組油錯牆，主動向屋主道歉。（《喝采》電影劇照）

周國豐聞言後即分享了自己入行初期參加 DJ 比賽時的難忘經歷，周國豐指當年評審陣容相當強勁，有陳百強、周潤發、鄭裕玲、葉蒨文、黃霑等。比賽時，周國豐被分派訪問黃霑，黃霑即場「扮嬲」離場考驗參賽者臨場反應；周國豐坦言當時一度嚇到「呆咗」。周國豐續指比賽後，陳百強主動拍一拍他膊頭並鼓勵他說：「唔緊要㗎！你頭先表現得好好㗎喇，唔好唔開心啊！」溫暖窩心的舉動，令周國豐難忘至今。

陳百祥和張國榮在80年代合作《失業生》。（劇照）

點擊睇更多陳百強舊照：