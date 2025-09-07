陳百強67歲冥壽｜蔡一傑貼合照懷念　曾為見對方未夠秤做呢件事

歌手陳百強（Danny）憑清新獨特的歌聲獲「情歌王子」美譽，可惜於1993年因逐漸性腦衰竭離世，年僅35歲，令人惋惜。雖然陳百強離世至今已32年，但一班好友及粉絲對他的思念從未減退，當中包括組合草蜢成員蔡一傑，今日（7/9）是陳百強的67歲的冥壽，蔡一傑在社交平台貼出那些年與陳百強的合照，並以文字分享思念之情。

今日（7日）是一代巨星陳百強（Danny）的67歲冥壽。

陳百強當年被封情歌王子。（《喝采》劇照）

蔡一傑在社交平台分享自己與陳百強的合照，相中兩人年輕又帥氣，他寫道：「陳百強 親愛的，Danny Chan 祝你67歲生日快樂 🎂🎂🎂好掛住你啊，我仍然日日都聽緊你啲歌曲，百聽不厭miss you much🩷」

蔡一傑分享與陳百強的合照。（小紅書）

蔡一傑在社交平台貼出那些年與陳百強的合照，並以文字分享思念之情。（小紅書）

蔡一傑難忘與陳百強的點滴。（IG圖片）

蔡一傑早前曾在草蜢開設的YouTube頻道中，分享深受陳百強影響。他憶述，當年為了親眼見到對方一面，竟大膽地問人借來西裝，扮成大人混入Disco，「當時我係未夠秤嘅，唔知13、14歲咁上下，我係唔夠歲數，特登去借件西裝扮大人，死都要入到去的士高，因為知道陳百強好鍾意去『DD』玩，所以希望可以撞到他。」

蔡一傑早前曾在草蜢開設的YouTube頻道中，分享深受陳百強影響。（Youtube截圖）

蔡一傑當時問人借來西裝，扮成大人混入Disco。（Youtube截圖）

皇天不負有心人，最終讓蔡一傑成功追星，更讓他畢生難忘，「點知有日真係撞到佢，嘩……全程我根本都唔係喺度跳舞和聽歌，剩係望住Danny！」他形容當時的陳百強真的很迷人，衣著有品味又風度翩翩，「跳舞時佢一個人自娛，對住鏡喺度跳舞，我就係咁望住佢。」字裡行間，流露出滿滿的傾慕之情。

蔡一傑指當時見到陳百強即被對方迷住。（Youtube截圖）

蔡一傑指陳百強當時自己跳舞自娛。（Youtube截圖）

蔡一傑指，後來於1988年，草蜢舉行首個歌迷會派對時，第一個邀請的嘉賓便是陳百強。「當時開心到癲咗，（蘇志威：我哋只係新人），所以陳百強對於我哋影響都幾深。」蘇志威則爆與陳百強的另一段難忘回憶。他憶述有一年新年，他們有幸獲邀到陳百強家中觀賞煙花。甫進屋內，便見到其家中一對黑豹擺設，屋內裝潢則以黑白為主調。同場的時裝設計師陳華國笑著補充：「有黑梳化、黑枱，我上到佢屋企仲好笑，喺Coffee table見到有個鐘，我問Danny點解個鐘瞓喺度，唔係戙起擺，原來呢個係名牌子出嘅，係瞓喺度，唔係戙起度，佢真係前衛到不得了，全部都係靚嘢，成間屋靚到不得了。」

陳百強當時答應做草蜢歌迷會派對嘉賓，開心到他們癲咗。（Youtube截圖）

蔡一傑指陳百強對他們影響很深。（Youtube截圖）

蔡一傑還說大家看完煙花、喝完香檳準備離開的時候，陳百強為每位朋友送上了一份別出心裁的小禮物。「佢係每人送一粒好靚嘅波子，唔係普通彈嗰啲波子，（蔡一智：懷疑係水晶之類），『你哋每人一粒啦』好sweet。」蔡一傑笑指當時大感不解，為何送贈波子，陳百強則解釋：「呢個唔係普通波子，係幸運波子嚟㗎，你keep住佢啦。」說罷更親手將「幸運波子」放進他手中，叮囑好好保管。蔡一智形容：「這個舉動直情好似寧波車給祝福一樣，我覺得那是夢想的實現，他很想分享一啲好嘅嘢、充滿能量嘅嘢俾每一位朋友。」

蔡一傑難忘收陳百強送幸運波子。（Youtube截圖）