周老闆金剛92歲生日《十八樓C座》街坊送驚喜　身材減磅但氣色佳

加入廣播界近七十年的金剛，原名周朝杰，在商台長壽廣播劇《十八樓C座》飾演「周老闆」，劇中經典對白「你黐筋啦！」、「你家山發！」令聽眾留有深刻印象。昨日（6日）是金剛叔的92歲生日，《十八樓C座》「街坊」前日（5日）提早為他慶祝，並聯同商台管理層陳靜嫻、陳志雲、郭志仁等向他送上蛋糕，阮子健也在社交網分享大合照。

「周老闆」金剛一身紅噹噹行入錄音室。（影片截圖）

合十雙手感謝大家為佢慶生。（影片截圖）

《十八樓C座》「街坊」同商台高層齊為金剛叔慶祝92歲生日。（影片截圖）

商台在社交平台發放精華片段，一身紅噹噹的金剛叔，雖然比三年前出席商台64周年慶祝活動時消瘦不少，但不用拐扙助行直接行入錄音室，而且紅光滿臉，精神非常好！一班「街坊」準備了「周記金牌咖啡」造型蛋糕，上寫有「金剛不敗 92歲生辰快樂」，大家一邊唱生日歌一邊拍手掌，𠱁得金剛叔笑逐顏開，合十雙手講「多謝」，吹蠟燭許願永不言休，說出八個字：「鞠躬盡瘁，繼續努力！」

金剛叔好精靈，行動唔使用拐杖。（影片截圖）

好大個「周記金牌咖啡」造型蛋糕。（影片截圖）

92歲嘅金剛叔好精靈。（影片截圖）

之後金剛叔為《十八樓C座》聲演一場番外篇，由他一人分飾兩角，「周老闆」與好友「杰仔」敘舊。提到「杰仔」喜歡演話劇，曾反串穿女裝，被指現時反串或會吸引幾百粉絲在商台排隊等見面。「杰仔」指多年來飲「周記」金牌咖啡讚十年如一日，「周老闆」就以沖咖啡沖了多年，正如「杰仔」做電台一樣：「行入錄音室，自然識得做。」而「杰仔」稱因為口痕做足多年，「周老闆」就指自己在「周記」沖咖啡，主要因為手痕。

「周老闆」與好友「杰仔」敘舊。（影片截圖）

「杰仔」祝「周老闆」：「金剛不敗！」 （影片截圖）

阮子健亦有在IG分享與金剛叔合照，以及切蛋糕的開心影片，留言：「92歲金剛叔有心有力似29幾杰仔！周老闆生日快樂，金剛叔福如東海，杰仔有心有力！#金剛叔生日快樂身體健康」。

一班「街坊」準備了「周記金牌咖啡」造型蛋糕，上寫有「金剛不敗 92歲生辰快樂」。（IG@kyuentszkin）

阮子健G分享與金剛叔合照，金剛叔雖然瘦咗，但好精靈。（IG@kyuentszkin）

金剛叔早於65歲時已從商台退休，現時每兩年跟商台續約一次，延續播音生涯。年過90歲的金剛叔，多年來生活規律，但健康曾出現生病，2022年因心膜發炎積水。要入瑪麗醫院留醫10多日；出院後又因確診第五波新冠疫情再度入院，有氣喘、咳嗽的後遺症，每次錄音後都要坐低回氣，才能收工返家，甚至曾帶病在病床上進行錄音工作。

商台於2023年舉行64周年慶祝活動，「周老闆」金剛撐住拐扙現身。（影片截圖）