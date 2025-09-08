靈魂約定｜王智騫范麒智激烈BL床戲尺度令人嘩然　粉絲急增兩萬多

王智騫（Martin）與范麒智（Kenji）擔演的台灣BL劇《靈魂約定》，自開播以來好評如潮，不但令兩人人氣大增，更令他們的社交群組在短短三個月內激增逾兩萬多粉絲，而日前劇集播出大結局，Martin、Kenji更到台灣出席終映會活動，與數百劇迷近距離見面，場面墟冚。對於今次在BL劇刷出亮麗成績，他們心感滿足，更為演藝路注下強心針。

劇集《靈魂約定》改編自台灣原創小說《靈魂的約定》，講述靈魂交換，一個69歲老人魂穿越到20歲孫子身上，與室友共譜出一段命運錯綜交織的情緣，劇集播出近三個月，日前終於迎來結局篇，二人有情人終成眷屬，當中更有一幕尺度令人嘩然的激烈床戲，Martin表示：「播到尾聲，感覺好神奇，好似同Kenji又完成一個創舉咁，因為由開拍到播完，短短唔夠一年內完成，大家學到嘅嘢真係好多。嗰場床戲其實係我哋套劇煞科前最後一場戲，所以感受好深，因為我本身都冇試過拍床戲，完全冇經驗，不過拍攝過程同Kenji相處咗咁耐，大家建立咗好多信任，所以都冇尷尬，我只怕自己做得唔好，好彩Kenji畀咗好多信心我，神奇地拍嘅時候導演係冇cut同NG，我哋一take過完成。」

日前在台灣舉行劇集終映會，吸引近數百劇迷到場，席上除了Martin跟Kenji開金口即場獻唱主題曲《換不了的你》外，亦為壽星仔Kenji慶祝生日，為終映會掀起高潮，Kenji稱：「今次過程真係好難忘，啱啱過去大半年嘅努力，好似出成績表咁，喺呢一日透過大家對部劇同埋對我哋嘅支持，一次過收到哂。加上當日同我慶祝生日，所以好感受到大家背後嘅支持，希望嚟緊可以拍到更加多好嘅作品俾大家。」

Martin與Kenji因劇集而人氣急升，他們的社交群組在短短三個月內激增逾兩萬多粉絲，而他們的劇迷更叫做「茶葉」，名字由來自劇中他們的角色，Martin飾演夏茶、Kenji飾演葉海淵；而提到今次BL劇的成績理想，他們會否繼續以BL劇為發展目標？Kenji指：「我相信以BL劇為目標呢樣嘢會暫告一段落。不過如果短期內要搵一個新嘅partner同我組CP，我會好唔習慣，所以就算真係有一套新嘅BL，我諗我都會想同返Martin一齊。」Martin指他的目標是希望可以在大銀幕跟大家會面，而在遇到合適機會之前，他會繼續裝備自己。

