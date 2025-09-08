前TVB老戲骨近況曝光氣色極佳　與薛家燕同框重遊舊地勾集體回憶

現年73歲的前TVB金牌老戲骨郭鋒，畢業於無綫第一期電視藝員訓練班，在娛樂圈打滾超過半世紀，曾效力無綫、麗的、亞視、HKTV及ViuTV，創下等多個經典角色。尤其他在無綫劇《創世紀》中飾演的「霍景良」及《尋秦記》中飾演的「呂不韋」，至今仍令觀眾津津樂道。近年，不少老戲骨都紛紛進駐社交平台與網民互動，分享昔日拍攝的辛酸趣事，也藉此讓新一代觀眾認識自己，郭鋒最近也成為其中一份子。近日，他在社交平台分享了一張與昔日拍檔薛家燕的合照，瞬間勾起了網民的集體回憶。

郭鋒（上排左2）畢業於無綫第一期電視藝員訓練班。（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）

郭鋒飾演的霍景良，的確是本地奸角經典，沒有之一呀！（視頻截圖）

《尋秦記》中飾演的「呂不韋」，也令觀眾非常深刻。（《尋秦記》劇照）

見到郭鋒和薛家燕這個組合，讓大家即時聯想到經典劇集《十月初五的月光》，劇中，郭鋒飾演的「祝展輝」，與薛家燕飾演的「Q姨」之間那段錯綜複雜的感情線，給觀眾留下了深刻印象。此次兩人重遊舊地澳門，郭鋒也感觸寫道：「25年前昔日劇中片段。」

在《十月初五的月光》中，郭鋒飾演的「祝展輝」，與薛家燕飾演的「Q姨」之間那段錯綜複雜的感情線，給觀眾留下了深刻印象。（劇集截圖）

照片中的郭鋒精神矍鑠，臉色紅潤，他身穿粉紅色襯衫搭配白色西褲，打扮時尚有型。雖已年過七旬，身形依舊挺拔，狀態極佳令人讚嘆。網民紛紛留言：「老友記好精神」、「展輝同Q姨，十月初五的月光是經典」、「君好爸媽」、「澳門街重現」，也有不少網民引用其另一角色「霍景良」金句：「態度正確」，可見大家對郭鋒的角色入曬血。

兩位老拍檔近日重遊舊地。（小紅書）

郭鋒近日再與家燕姐合作，同場還有龔慈恩兩母女。（小紅書）

除了演技出神入化，郭鋒在圈中更是出了名的「愛妻號」。他與已故妻子、同為演員的歐陽佩珊結婚40載，鶼鰈情深，是圈中的模範夫妻。可惜太太於2017年不敵癌魔離世，令郭鋒大受打擊，哀痛不已，更因而淡出幕前，難再投入拍劇，當時還欠TVB兩部戲。其後他於2022年受訪時談起愛妻，仍禁不住眼濕濕要求停止拍攝，可見對太太一往情深。

郭鋒、歐陽佩珊是圈中公認的模範夫妻。（受訪者提供）

郭鋒與歐陽佩珊結婚多年，相當恩愛。（網上圖片）

郭鋒亦曾在《香港01》專訪中，談到太太離世後兩年，郭鋒到以色列參加教會旅行，當中有團友在當地舉行簽約婚書行禮，郭鋒亦為太太立一張新的婚約，跟太太再次結婚，這次「再婚」，郭鋒坦然放鬆了很多，現在郭鋒每次回到家都會與太太傾偈，他說：「返到我屋企我會講『老婆我返嚟喇』，夜晚臨瞓前祈禱，講下今日發生嘅事⋯⋯以前太太陪我一齊行山，而家佢要坐低抖下，我要一個人好好咁行落去。」如今，郭鋒已走出喪妻陰霾，開始再接拍劇集，早前他參與無綫劇《黑色月光》，依然戲味十足。

《黑色月光》當中演老奸巨猾商人「卓昊天」的郭鋒，不但富豪造型入型入格、舉手投足眉頭眼額亦盡是奸詐。（《黑色月光》劇照）