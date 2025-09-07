周星馳攬女照曝光？　內地脫口秀女星爆星爺竟即場向她拜師一技能

星爺周星馳近年有不少搞作，除了秘密拍攝電影《女足》（《少林女足》）外，又與內地平台合作喜劇競賽節目《喜劇之王單口季》，一舉一動都成為全城焦點。最近《喜劇之王單口季第二季》半決賽結束，12位成功晉級總決賽的參賽演員，近日赴港拜見星爺。當中參賽演員「房主任」，在社交平台上發布了一張與星爺的世紀合照，並激動地分享了兩人鏡頭後的一段爆笑互動，期間星爺更當場向她「拜師學藝」，讓房主任興奮高呼：「我感覺自己就像星爺電影裡的那些小人物，也逆襲了！」

周星馳近年有不少搞作。（IG@stephenchow）

周星馳是公認的喜劇之王。（IG@stephenchow）

在網上有不俗人氣的房主任（原名房紹莉），是中國脫口秀演員。 她因一次觀賞脫口秀表演時被邀請上台互動，也是在這次互動中，她自我介紹是村裡的「資訊中心主任」—傳播村中八卦的領導者，憑著幽默的回答而大受觀眾喜愛，她後於2023年4月簽約成為脫口秀演員。到今年7月，房主任參加《喜劇之王單口季第二季》，並成功躋身總決賽12強，也因此獲得來港與星爺見面的機會。

內地脫口騷女演員房主任與周星馳合照，笑到見牙不見眼。（小紅書）

發文分享激動之情。（小紅書）

可以見到星爺本尊，當然是興奮不已。房主任在社交平台曬出與星爺的合照，照片中星爺面容輕鬆，親切地搭著房主任的肩膀，打破了他一貫的神秘形象。房主任則豎起兩隻大姆指兼笑到見牙不見眼，在帖文中也難掩激動之情，她以「跟星爺合影了」為題，寫道：「我也是看着星爺的電影變老的，所以當見到星爺的那一刻，特別親切！」

周星馳與12位成功晉級總決賽的參賽演員合照。（小紅書）

房主任透露，外表嚴肅的星爺私下其實非常隨和健談，「星爺很隨和的跟我聊了很多，節目裡只是很少的一部分。」而且還主動請教她在「村頭吵架」的方式：「他問我在村頭是怎麼吵架的，為啥要坐在地上拍巴掌，我說這樣有氣勢。」

房主任參加《喜劇之王單口季第二季》而人氣急升。（微博圖片）

周星馳近年積極發掘有潛質的後輩。（網上圖片）

星爺的舉動讓房主任受寵若驚，她幽默地寫道：「我從沒想過有一天我還能教星爺吵架！畢竟《九品芝麻官》裡星爺可是吵架扛把子！」除了對吵架技巧的好奇，房主任還分享了星爺親民的一面，「當我提出想跟星爺合影，星爺說來呀來呀」，就這簡單四個字，讓房主任開心不已，直言：「太開心了！我感覺自己就像星爺電影裡的那些小人物，也逆襲了！」不少網民都替房主任成功集郵開心：「房主任太牛了」、「太羨慕了，阿姨好棒」、「太神奇了」。