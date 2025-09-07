歌手王若琪腦動脈瘤縮細頭痛半年　感嘆：生病離開唔係老人先發生

歌手王若琪（Takki）2008年在韋綺姍介紹下入行，後來因父親病逝、母親健康問題而停工。她曾短暫復出樂壇，後因情緒病而離開幕前，到外地生活神隱一段時間。今年2月她透露患上腦動脈瘤，不處理的話有機會爆破而有生命危險或傷殘。她回港做把支架放入血管內的手術，其後再食6至9個月藥等血管修復，幸而手術成功。

王若琪宣布腦動脈瘤縮小了的好消息。（IG@takkiwong328）

日前王若琪上載X光照，透露腦動脈瘤縮小了，「逐步康復中，感恩感恩」。王若琪透露做完手術後半年感到頭痛，但醫生認為與病痛無關，或與焦慮有關，「唔知係咪心理作用或者之前有啲焦慮，我睇完醫生呢兩日好似又冇乜頭痛，所以呢做人有時唔好諗咁多嘢」。王若琪對上一次覆診醫生指復發要「再入多個支架」，嚇親王若琪。之後醫生幽默稱：「開隻好正嘅藥俾你，你食住先頂唔順唔得先去疼痛科。不過都恭喜晒你解決咗個問題喇！」王若琪亦搞笑指：「我心諗佢講到隻藥咁正，我下次一定要試吓嗰種感覺。啋啋啋」。

王若琪分享X光照。（IG@takkiwong328）

王若琪除了多謝醫生外，她抒發感受指明白幸福不是必然，又感嘆黃泉路上無老少，她發文：「幸福唔係必然嘅，珍惜所愛珍惜生命珍惜身邊一切美好同唔美好嘅事情，漸漸地發現生病同埋離開真係唔係老年人先會發生嘅事情，以前工作或者生活唔開心都會有啲埋怨嘅，但係我依家係感謝發生嘅一切，令到我覺得其實自己都好幸福同埋好幸運」。王若琪又指會繼續寫歌，不少網民都留言為王若琪加油。