黃澤鋒58歲太太喜迎女兒「小貴妃」　淚灑告白：娶咗佢我今生無悔

58歲黃澤鋒與同齡太太陳麗麗今年5月趁母親節宣布透過人工懷孕成功懷有第二胎，將為愛女「小黃妃」黃熙恩增添一位妹妹。日前黃澤鋒與太太陳麗麗的女兒平安出世，乳名為「小貴妃」。今日（7/9）HOY TV新劇《我愛九龍城》記者會後，他接受訪問時流下喜愉的淚水，直言非常感激太太的付出，親眼見證小女兒出生和替她剪臍帶，令他感到生命的可貴。訪問中，黃澤鋒更說出了「愛的宣言」！



黃澤鋒的細女平安出世了。(IG圖片)

黃澤鋒出席新劇HOY TV新劇《我愛九龍城》記者會。（葉志明 攝）

黃澤鋒：「好開心呀，頭先（訪問）講有咩禮物畀佢，送咗個account，唔使分㗎啦，佢掌權。好坦白講，能夠52歲生一個畀我，58歲再生一個畀我，都應該掌控我嘅大權，我覺得⋯⋯冇啦，已經好於願足矣。好開心，能夠有兩個小朋友，一個大女人喺屋企，仲想點呀？人生夫復何求。」

講起太太和新生女兒，黃澤鋒十分開心。（葉志明 攝）

他透露，現時最主要是照顧剛出生的女兒「小貴妃」，因為太太餵哺母乳的關係，所以比較上吃力。「我覺得去到呢個年紀仲係餵人奶，佢又唔怕煩，我好感恩。」他表示，今次太太生女後，身體比上次更加好，也要多謝醫生團隊的悉心照顧。

訪問時，他透露入產房見證女兒出生，更流下喜悅的淚水：「唔驚！有責任，睇小朋友出世，好偉大㗎，一講就⋯⋯眼淺。同佢剪臍帶唔刻，都係好感覺到生命嘅意義。佢喊緊，我第一句同佢講：Daddy喺度呀，唔好喊啦。佢即刻唔喊。今次感受好大，因為（太太）陀嘅過程好擔心，要好小心好小心。畢竟懷胎十月，佢年紀又唔細。」

黃澤鋒口講「冇地位」，但就表示會出盡力賺錢養家，好男人！（葉志明 攝）

講到在家庭中的地位，黃澤鋒雖然口講「冇啦，邊有民主社會」，但臉上卻是甜絲絲的樣子。「多咗兩個小朋友喺屋企真係好開心！不過咁講，佢係好愛我嘅，52歲生個，58歲生個，呢個女人係非常愛我，娶咗佢我今生無悔，係我福氣。」

黃澤鋒：「佢係好愛我嘅，52歲生個，58歲生個，呢個女人係非常愛我，娶咗佢我今生無悔，係我福氣。」（葉志明 攝）

