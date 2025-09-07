周永恒老婆放負要同壞人鬥長命　泳池邊舒壓騷豐滿身材

現年41歲的周永恒情史一團糟，曾自認「人渣」，又被網民封為「世紀賤男」。近年周永恆屢次惹上官非，最近一宗在今年3月於天水圍就因為違規使用電動平衡車（俗稱「風火輪」）被捕，獲准保釋，周永恆至今未有再露面。

周永恒第二任太太陳薇（Britni）日前（2日）在IG放負，：發文寫道：「點解人善一定被人欺，呢個世界冇天理就一直都係㗎啦，壞人永遠逍遙快活！做盡壞事都冇天收…但我唔會屈服，我就要同壞人鬥長命鬥到底！我唔會認輸！」似乎被欺壓，但未有透露發生什麼事。

今日（7）陳薇在IG曝光近照，開了強勁濾鏡，騷白到反光美肌，未知是否老公視角。陳薇穿上一件黑色泳衣在泳池邊曬太陽，只拍上半身展露豐滿身材，惟其中一張相仍見到她縮肚腩。相片雖靚，見笑容欠奉，最後一張還見她扁扁嘴，留言：「我嘅me time 🏊🏻‍♀️」。。有網民留言：「❤️❤️❤️掂啊喂~」，陳薇亦有親回：「對4四（40歲）嚟講係咪😂😂😂」。

周永恒有兩段婚姻，當年與趙頌茹婚後育有兩個女兒，但在2014年突爆出與模特兒公司助手兼拍檔的港視小花劉依靜（Ruby）有婚外情，他與趙頌茹於2017年離婚。周永恆除了出軌還被爆家暴。2018年，周永恒火速與內地老婆陳薇（Britni）奉子成婚，兒子跟他長得餅印一樣，二人結婚至今七年，時有爭執。他倆於2023年曾爆出家暴羅生門事件，周永恆頭上有傷口。二人亦曾因為小事發生爭執，周永恆當時甚至揚言：「斬死你、斬死你老母、斬死你全家同個仔」，更一度鬧上法庭。周永恆事後透露夫妻和好如初，但之後已不見太太再在社交網晒出家庭照，兩人的婚姻關係撲朔迷離。

