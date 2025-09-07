港姐冠軍陳詠詩光宗耀祖　獲新會兩大猛料聯會祝賀：承載愛國愛港

出爐港姐冠軍陳詠詩學歷高，背景猛，雖然得獎後連日來有不少爭議，有批評她身高不夠，又被爆與男友「鴛鴦戲水」，但陳詠詩高EQ回應，贏得不少掌聲。而今日（7日）她更早在社交平台分享收到來自家鄉新會海外聯誼會及江門市新會區歸國華僑聯合會的賀信，認真光宗耀祖。

《2025香港小姐競選》冠軍陳詠詩接受訪問時，表示心情激動：「得獎感受係，佢喺台上面叫我個名嘅時候，個腦突然之間空白，但係真係好感動好開心。」（陳順禎攝）

陳詠詩指自己體操退役後冇機會表演，想藉參加港姐謀求表演機會。（陳順禎攝）

陳詠詩激動寫道：「收到來自家鄉江門新會嘅賀信，令我心裏面好感動同溫暖。感謝家鄉長輩同鄉親特登為我寫低祝福，呢份支持對我嚟講特別珍貴，呢份榮耀屬於每一個江門新會人！」

帖文中，陳詠詩也表達了對家鄉的深厚情感，並強調家族精神的傳承，「家族一直傳承住愛國、愛港、愛鄉嘅精神，而我都希望可以承載落去，心懷感恩，懂得回饋社會。今日能夠以港姐冠軍嘅身份得到家鄉祝福，對我嚟講係喜悅，更加係一份責任！」

在文末，陳詠詩表達了她對身份的認同與自豪，「任期之內，我計劃返新會，同鄉親相聚，把呢份喜悅帶返去。同時都希望借住香港小姐呢個平台，逐步延續家族精神，未來走出屬於自己嘅公益同慈善之路，去回饋祖國、香港同家鄉。新會係我嘅根，中國香港係我嘅家！無論將來去到邊度，我都會帶住呢份血脈同牽掛，把更多善意同正能量傳出去，等世界睇到我哋新會同香港人嘅風采。」