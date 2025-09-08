陳凱琳迎擊負評早料做飲食易出事　評價毒舌Foodie：有少少搏流量

港姐冠軍陳凱琳（Grace）近年轉型成功，獲外界封為「最吸金KOL」，近日她接受方健儀的網台節目《女人方言》訪問，大談當初轉型的契機，以及回應三大負評，包括「老是常出現」、網民指其品牌的食品難食，以及與父母唔似樣、曾被質疑非親生的傳聞。

陳凱琳回憶當初選完港姐，公司畀機會她拍劇，雖然不懂睇中文劇本，但覺得慢慢訓練都會有進步。不過轉型關鍵其實是老公鄭嘉穎，她說生完大仔之後遇上疫情爆發，兩公婆都覺得未必在短時間內有劇拍，積極思考有什麼好做，「佢就好明確咁話，我冇嘢叻，我淨係拍戲叻，我鍾意做戲，佢話咁你呢？我話我覺得拍戲我都鍾意嘅，但係你問我，我都覺得我可以試吓拍網上嘅片先囉。」鄭嘉穎並沒有盲目地鼓勵她「你做戲一定得㗎！」而是以資深演員的角度去分析，覺得雖然老婆都會分析如何做戲，但未算對演戲十分狂熱，Grace表示：「佢係話，如果你想做戲，首先我會話畀你聽，你會浸多十年你先至可以得到某一啲成就，或者你會感覺上真係有信心做起，但係如果你覺得呢十年時間你foresee唔到你真係可以咁樣去沉溺去做呢件事，不如試吓轉型。我就話，好呀，我都覺得我未必有你呢一種Passion，我覺得我見到佢嗰樣嘢，我唔係同佢同一團火，我就開始轉型拍片。」

陳凱琳從拍劇轉型拍片，老公鄭嘉穎的角色原來非常關鍵！（IG@ghlchan）

鄭嘉穎認為陳凱琳對演戲的熱誠不算太大，曾坦白地跟她說：「如果你想做戲，首先我會話畀你聽，你會浸多十年你先至可以得到某一啲成就。」她也因而反思轉型。（IG@ghlchan）

而轉做KOL後，陳凱琳也獲得很大滿足感和快樂，不過對於外界給她的「最吸金KOL」稱號，她卻直言不喜歡，因為她覺得不應用錢去衡量一個人，自己教仔時亦會教育他們，錢只是一個道具去幫助生活，但不應被它定義自己身份和存在價值。人紅是非多，陳凱琳雖然深受公關和品牌歡迎，但也有網民批評她「老是常出現」，她亦有留意，她不會去問為什麼別人要這樣說，因為每個人都有自己的聲音和意見，她不能太在意，然而她亦因這些評論回想去當年在TVB召見的事件，當年她劇接劇，突然被高層叫停，對她說：「嚟緊我想俾你抖陣。」Grace以為自己做錯事，但高層就解釋是不想觀眾見她見得太多，她續道：「觀眾見得太多，其實對你冇利，因為人係有種期待咁，好耐冇見佢跟住又再出現（先好），可能佢未消化一套劇嘅角色，你做一個乖女，下一套劇已經做一個壞女孩，佢會好混淆，唔知點解嗰一刻我係click咗一下，原來人想睇另一個人都會有一個限度。」

陳凱琳不喜歡「最吸金KOL」稱號，而對於被指「老是常出現」，她回憶起當年被TVB高層召見叫她停一停不要拍劇，她因而明白到：「原來人想睇另一個人都會有一個限度。」（YouTube@女人方言）

雖然如今拍短片為主，不過Grace都會擔心觀眾見得太多、覺得她常常賣廣告，所以她堅持製作《歡迎光琳》系列，覺得要持續地有個非廣告的節目，跟其他朋友合作，她也感謝網民的提醒，又說：「你唔需要說服每一個人都鍾意你，但係其實有時一啲小小嘅檢點，係令到你可以再更上一層樓。」而陳凱琳早前開設了自家的朱古力品牌，不過就因媽咪麵朱古力及朱古力大福連環惹負評，Grace坦言其實一早預咗。她說自己不知道KOL可以做多久，所以想學做生意，「我以往有做過其他Business，但係飲食都係第一次做，我第一刻已經知道飲食係好容易會出事，因為每一個人嘅口味，學你話齋都會唔同，第二就係因為為我哋嘅食物真係任何時候都買到、可以食到嘅時候，你嗰個percentage of人哋會攻擊你，會更加上升。」

Grace都會擔心觀眾見得太多、覺得她常常賣廣告，所以她堅持製作《歡迎光琳》系列，覺得要持續地有個非廣告的節目，跟其他朋友合作，她也感謝網民的提醒，又說：「你唔需要說服每一個人都鍾意你，但係其實有時一啲小小嘅檢點，係令到你可以再更上一層樓。」（IG@ghlchan）

她感謝剛剛開業時有很多正面的迴響和好評，但她心中有數，終有一刻會被打壓、批評，她透露最初睇到網民狠批媽咪麵朱古力難食及掉落垃圾桶時的反應：「你問我啦，我覺得都係搏少少流量嘅，因為一個人覺得唔好食，其實佢都唔需要特登去拍片，糟躓你嘅食物，有啲人會話浪費食物、抌呀各方面，但我睇到呢件事我好明白佢嘅心態係咩，我明咗呢件事嘅時候，我就覺得唔緊要。頭先我講到大家開Social Media都有自己唔同嘅原因，唔同嘅Intention，首先我會試咗呢個味，其實我自己覺得冇問題，我覺得OK嘅，如果佢唔鍾意，it’s super fine，我係OK。」她也理解因為自己是陳凱琳，有新聞價值所以會被放大去講，並問：「其實有時係咪我哋真係喺呢個社會度，需要攞啲Negative嘅嘅嘢去放大？我覺得講每一句說話，我哋都要負返呢個責任。」

進軍飲食業惹負評，陳凱琳直言一早料到，一來口味很主觀，二來食物容易買，多人易食到，遇批評的機率也當然大增。（IG@ghlchan）

Foodie未食完媽咪麵朱古力就掉落垃圾桶，陳凱琳認最初都有少少覺得對方搏流量，但她也理解對方為何會這樣做，（YouTube@誠實食評師 大陳）

至於大福「硬崛崛」，她則坦承有做得不好，「我哋個partner都有講，其實佢好早做咗，跟住擺咗落雪櫃，所以硬咗，佢冇為意，佢自己都有講返出嚟，我覺得係好fair，首先我哋唔好話一睇到就話『點解你咁樣講我㗎？你真係好mean！』係咪我哋有事先？我哋有冇出錯？如果我哋有出錯，我哋一定要承擔呢個責任，同埋say sorry，咁咪Move on囉。」

大福被指太硬毫不煙韌，陳凱琳就認做得不足：「我覺得係好fair，首先我哋唔好話一睇到就話『點解你咁樣講我㗎？你真係好mean！』係咪我哋有事先？我哋有冇出錯？如果我哋有出錯，我哋一定要承擔呢個責任，同埋say sorry，咁咪Move on囉。」（IG@ghlchan）

至於另一評論，是過往外界指Grace與弟弟的樣貌有混血感、似印度人，不似父母般是中國人樣貌，甚至因而有人質疑兩姊弟是被收養、非親生，「抽水王」林作更曾稱自己願擲1000萬，要求Grace與弟弟驗DNA，方健儀說自己將心比己，若事情發生在自己身上都會有不開心，不過Grace果斷否認：「我冇㗎，我冇事，我真係冇事！」她認為世上任何國籍都有其美麗之處，沒有誰比誰優勝，否則不會有這麼多不同的膚色，「如果呢個人覺得呢句說話係一個侮辱，我覺得首先唔好侮辱呢個國籍嘅人，呢樣嘢我聽到嘅時候，如果我俾人感覺上講介意，就代表我都對呢一個國籍嘅人有一種批評， which I don’t. 」她認為有任何傳言出現，最重要是向當事人了解，自己都有問過父母，她透露二人的反應：「當我爹哋媽咪都話冇嘢，咪俾佢哋講，冇乜嘢，我仲嬲嚟做咩？最緊要處理咗佢哋嘅情緒各方面，佢哋真係由始至終都冇嘢，『我哋真係你爹哋媽咪呀嘛，咁我哋可以點做啫？』咁人哋叫我去做DNA Test，唔通佢哋話我哋唔係就唔係？」

過往外界指Grace與弟弟的樣貌有混血感、似印度人，不似父母般是中國人樣貌，甚至因而有人質疑兩姊弟是被收養、非親生。（IG@ghlchan）

陳凱琳認為世上任何國籍都有其美麗之處，沒有誰比誰優勝，「如果呢個人覺得呢句說話係一個侮辱，我覺得首先唔好侮辱呢個國籍嘅人，呢樣嘢我聽到嘅時候，如果我俾人感覺上講介意，就代表我都對呢一個國籍嘅人有一種批評， which I don’t. 」（YouTube@女人方言）

方健儀大讚陳凱琳高EQ，問到當遇上負評時，會否請教老公鄭嘉穎過兩招，Grace笑指：「我冇諗過我自己最終會同一個咁嘅人一齊，咁嘅人係點嘅人呢？我哋真係我見到最一凹一凸嘅一種人。」Grace自言自己很外向，喜歡交朋結友，但老公的朋友卻是一隻手數得晒，二人性格相反，但反而可以互補，她解說：「好多時候佢有啲嘢睇唔開嘅時候，佢話點解會咁，我亦可以分享到我呢邊；而我頭先講到有啲嘢，我覺得啲人點解會咁樣做或者咁樣寫，佢就會同我講真係唔使點理，最緊要你問自己你係咪想做呢個生意，你係咪想keep on going。」

講到老公鄭嘉穎，陳凱琳坦言：「我冇諗過我自己最終會同一個咁嘅人一齊，咁嘅人係點嘅人呢？我哋真係我見到最一凹一凸嘅一種人。」（IG@ghlchan）