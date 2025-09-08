50歲麥家琪回歸幕前　內地帶貨日收得數百元：古天樂都冇戲拍

現年50歲的麥家琪為90年代的性感女星，她曾出演多套劇集、電影，亦曾在三級片《偷窺無罪》中的大量大膽全裸性感戲，其中包括與女同性戀激情床戲，在《龍虎砵蘭街》更為一個角色剃光頭。她近年主攻內地市場，一改過往艷麗形象，除了積極拍片分享日常生活之外，亦有直播帶貨。



HOY TV劇集《我愛九龍城》。（葉志明 攝）

今晚（8/9）播出的HOY TV劇集《我愛九龍城》中有她的出現，劇中麥家琪飾演岑麗香的媽媽。她日前（7/9）出席記者會時接受《香港01》訪問，坦言：「戲份係少啲，不過少得嚟好有深度。就係點解做就香香（個角色）嘅性格同埋發展。因為（劇入面）我係佢媽咪，唔負責任嘅媽咪，帶畀佢好多痛苦。今次好輕鬆，因為戲份唔係好多，我覺得OK嘅，因為我哋呢啲又有少少專注力不足，唔使花太多時間，又做到個故仔出嚟，啱晒我呢啲。」

談到她近年鮮少出現在幕前，她說也不知道原因，但仍十分歡迎幕前工作邀約。「我好歡迎他們找我，但是到現在都沒人找我，就是在鄭州那邊，你們看到都可以找我呀。」幕前工作不多，她亦尋找另一些出路，例如利用自己的名氣在網上直播帶貨。「搜羅一啲我覺得好嘅產品，介紹畀一啲鍾意食得健康，鍾意比較實在嘅嘢嘅人。」

她透露，除了網上帶貨，她還會親身到種植園直播，甚至親身去收割竹筍。「比起以前拍古裝或者拍戲咁多時間，呢啲唔係算好辛苦。」問到為什麼沒幕前工作？她就反問：「你冇聽到古天樂都冇戲拍咩？所以今日一定要嚟！仲係HOY TV第一套原創劇。點都要飛返嚟。」

問到內地生意的收入，她坦言不算穩定。「一日只係幾百，因為我又唔係好hard-sell，只係零售。我又有時間就做吓做吓，人手又唔係好多，但係到而家都係正數嘅。我啲合伙人叻囉。唔好睇我咁耐冇出嚟，我喺內地都有啲價值㗎，有人鍾意我㗎！所以香港觀眾要多多鍾意我，我係寶嚟㗎，哈哈！」

