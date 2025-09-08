專訪｜《我愛九龍城》監製林建祥：希望觀眾透過劇集明白珍惜緣份

HoyTV原創劇《我愛九龍城》將於今晚（8日》首播，監製林建祥是TVB《愛回家之開心速遞》前監製，《開心速遞》最高收視及有話題的時期，就是由他主理，今次他與HoyTV合作，希望觀眾透過陳家樂及岑麗香的愛情故事，明白到人與人之間Timing的重要性，亦希望觀眾感受到到九龍城的人與事情懷。

《我愛九龍城》昨日（7日）在東港城舉行記者會。（葉志明 攝影）

當初如何構思《我愛九龍城》這個故事？

「《我愛九龍城》當初構思嘅時候，就係想講一個，除咗愛情之外，想有些情懷滲入去，為何選九龍城？因為當時政府公佈九龍城快要遷拆，而我哋日常生活都會到九龍城，裡面有很多人與事、街坊、一些倫理的關係，變咗可以將這些元素滲入劇集，做到嗰個效果就係，就快要遷拆呀，人和事會發生很多各樣離合，想聚焦向呢個地方，所以當初構思向九龍城呢個地方。」

《我愛九龍城》監製曾是TVB《開心速遞》監製，相信故事質素及娛樂性有一定保証。

九龍城給你的感覺是怎樣呢？

「九龍城畀我感覺很親切及方便。為何我會說親切和方便呢？因為你看到很多新聞，很多人都會去，去九龍城街市，不知為何買得多熟悉了，大家就變成好朋友的關係。

拍攝《我愛九龍城》最大的困難是甚麼呢？

「困難是在於因為我們設定的地方在九龍城，不同於平時拍劇，可能我喺西貢拍完，接著去石澳拍，可能有些車程、景點比較少人，但在九龍城由朝到晚都很多人。我們不會在侯王道坐車去賈炳達道，全部都是走路。每拍一個景點都到處走。但在這個過程挺搞笑，為甚麼呢？一開始拍攝兩天，街坊覺得很奇怪，但拍攝多兩天後，大家見到我們會說：「又要開工喇？」這就是無形中大家建立了關係和信任。在九龍城很特色，大家走路都會說早晨，大家又見面了。而且我們拍攝了二十多天，大家不停見面，又見到我們到處遊走，拿著機器和器材帶著演員到處拍攝，這是挺有趣的。」

陳家樂和岑麗香今次在《我愛九龍城》擔任男女主角。（葉志明 攝影）

這次的主角是陳家樂和岑麗香為甚麼會找他們主演？

「陳家樂一向在他其他電影、電視劇角色都比較文質彬彬，斯文、很官仔骨骨，但在這套劇中，我們一改他的形象。外型不能改變，但在性格和人物設定上，我們想做一個不型格的陳家樂。不型格的陳家樂的意思是，我們想他很地道、很街坊，所以你看到他有些宣傳片的造型，都是穿拖鞋及短褲，是很不一樣的陳家樂。還有一點脾氣暴躁，並不是斯斯文文的演繹，我們想他突破一點，有不同的形象可以讓人看。」

「岑麗香在這套劇中，是一個比較硬朗的角色。她本身角色設定是做一個，在外國擔任電影製片的工作人員。回到香港後再碰上陳家樂。為何我會說她是硬朗呢？因為劇情裏面，十多年前和陳家樂…對不起不是十多年前，在劇情裏面，岑麗香在幾年前和陳家樂在一起的時候，其實到最後她因為一些事，而離開了陳家樂。甚麼事我們不劇透，但她是主動提出分開，是對愛情很有種自己的主觀。一個硬朗的岑麗香，並不是以前那種，弱質纖纖、很溫柔，不是那一類。」

你希望觀眾在這套劇中會收到甚麼訊息？

「我覺得對愛情的看法，時間的重要性，為甚麼說時間的重要性呢？有時上天緣份安排你們在一起，但沒有說過令你們會白頭偕老，時間的重要性就是，大家要把握好和現在的另一半在一起。這是當有甚麼事發生，要好好珍惜，否則會分開。」