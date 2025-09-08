張栢芝推著兩大箱行李現身機場　零濾鏡面容狀態惹熱議：天生麗質

現年45歲的張栢芝，初出道時憑一首《任何天氣》及清純的「神顏值」俘虜萬千少男心，一炮而紅。其後她轉戰影壇，更憑電影《忘不了》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，登上影后寶座，成為炙手可熱的女演員。近年張栢芝將事業重心轉往內地，品牌代言、綜藝節目、登台商演、直播帶貨等樣樣撈，而在2021年，張栢芝憑參演真人騷《乘風破浪的姐姐2》再度人氣急升，工作不斷，但感情生活始終成謎。

張栢芝初出道憑一首《任何天氣》爆紅。（微博@張栢芝）

張栢芝於2004年憑電影《忘不了》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」。（視覺中國）

張栢芝早幾年藉《乘風破浪的姐姐2》人氣急升。（微博@張栢芝工作室）

張栢芝現育有三子，大仔謝振軒（Lucas）和二仔謝振南（Quintus）是與前夫謝霆鋒所生，但孻仔生父身分至今未有透露，而去年初，又一度傳出她懷上第四胎的消息，隨後更曾「絕跡」社交平台，行蹤神秘。直至最近，張栢芝再度活躍幕前，日前她還驚喜擔任林家謙演唱會嘉賓，震撼全場。

育有三名兒子的張栢芝去年初傳出懷第四胎後，甚少在社交網站再發佈任何生活點滴。（網上圖片）

張栢芝最近再度活躍幕前。（IG圖片）

久未在港露面的張栢芝，早前驚喜現身林家謙《White Summer》演唱會擔任嘉賓，她紮住兩條鬢辮、穿上薄紗裙，少女感十足。

近日，有網民在內地機場野生捕獲張栢芝，並把片段分享到社交平台，寫道：「偶遇張栢芝？女神自己推箱子媽呀好接地氣」。片中，張栢芝被大批聞風而至的粉絲包圍，但大家非常有秩序，與偶像保持著一段禮貌的社交距離，並未蜂擁而上。而張栢芝亦絲毫沒有明星架子，雖然有一名女助手及疑似男保鑣在旁隨行，但她親力親為，身上掛著大包小包，再推著兩大箱巨型行李，步履匆匆。

張栢芝現身機場被偶遇。（小紅書截圖）

張栢芝自己推著兩大箱行李。（小紅書截圖）

被不少粉絲包圍。（小紅書截圖）

張栢芝當日的衣著打扮亦成為外界焦點，她身穿簡約的黑色背心上衣，下身穿著緊身褲，四肢纖細，骨架勻稱，完全看不出是已誕下三名孩子的母親，狀態保養得宜。不過其樣貌卻引起了熱議，張栢芝將一頭長髮紮起鬢辮，露出精緻的五官。在近距離的鏡頭下，一些網民對她的臉部狀態有所議論。不過，亦有大批忠實粉絲和網民力撐偶像，大讚張栢芝天生麗質，是「頂級骨相」。可見張栢芝的一舉一動，至今依然是外界的焦點。

網民留言。（小紅書截圖）