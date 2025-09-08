31歲美女主持才貌雙全　受邀出席名校常春藤舞會性感亮相

綜藝節目美女主持輩出，自稱「開電視樂小姐」現年31歲的樂翊榆，畢業於倫敦英國法律學院，獲得榮譽法律學士學位。近日她受邀出席名牌學校常春藤聯盟舞會，低胸高釵晚裝氣質出眾。



樂翊榆畢業於名牌大學，更是2019年第48屆「洲際小姐香港代表」冠軍，因參與香港開電視（HOY TV）的節目《Summer Girls 2022》而廣為人知，被稱為「開電視樂小姐」，絕對是美貌與智慧並重。她在社交網分享受邀出席名牌學校常春藤聯盟舞會，一身低胸高釵白色透視晚裝盡顯好身材，於舞會內隨住音樂起舞杷當盡興：「《每年的常春藤聯盟舞會 》多謝我的閨蜜邀請😊💕你能相信已經是九月了嗎？🎄 我對聖誕節感到非常興奮！我還有很多的派對照片要分享，但我忍不住期待我最喜愛的季節！☺️😆」

