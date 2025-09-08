我愛九龍城｜陳家樂醉酒鬧事遇岑麗香　許紹雄麻雀館欠巨債被迫遷

HOY TV首套原創劇集《我愛九龍城》今晚（9月8日）播出首集。這套由陳家樂、岑麗香、栢天男、敖嘉年同泰臣主演，前《愛・回家之開心速遞》監製林建祥監製的劇集，未開播就已獲不少留意。除了演出陣容帶來熟悉感外，劇情也是走溫馨、日常、治療路線，相當適合一家大小，收工的上班族收睇！



胡家三兄弟 — 泰臣 (大哥)、敖嘉年(二哥)、陳家樂(三弟) （HOY TV《我愛九龍城》劇照）

《我愛九龍城》故事以圍繞陳家樂、敖嘉年、泰臣三兄弟的麻雀館為軸心，首集講岑麗香的出現為他們帶來不一樣的景象，更引出了眾人背後的故事。

陳家樂 飾 胡三元 （HOY TV《我愛九龍城》劇照）

《我愛九龍城》9月8日 首集劇情

胡記麻雀館落戶九龍城多年，老闆胡萊過世，兒子三喜、三飛、三元和忠僕光叔在靈堂打牌守夜，之後駕車回麻雀館，卻發現他們常泊的車位被人覇佔。三兄弟喝了酒變得衝動，各不相讓下造成衡突，對方更用手機追拍三人。

事情鬧得不可收拾時，嘉琳出現，發現對方的行車證過期，機警地令對方敗走。事隔十多年，三喜重遇嘉琳，但心中的刺令他對嘉琳非常冷漠。嘉琳有段悲慘童年，幸得胡萊及三元等照顧成長，但她卻在二十多歲時，不辭而別，令三元份外傷心。

另一方面，三元發現胡萊多年來因幫助九龍城街坊，欠下五百多萬元的債務。如今，若三元未能依期還款，麻雀館將被接收。同時，他們因車位問題跟人衝突的視頻被放上了網，三兄弟被媒體封為「九龍城三害」，此事更惹來不少投訴，令麻雀館續牌成疑。

泰臣 飾 胡三喜 （HOY TV《我愛九龍城》劇照）

敖嘉年 飾 胡三飛 （HOY TV《我愛九龍城》劇照）

岑麗香 飾 王嘉琳 （HOY TV《我愛九龍城》劇照）

許紹雄 飾 胡家三兄弟的父親 （HOY TV《我愛九龍城》劇照）