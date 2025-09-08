前TVB型男曾陷同性疑雲　爆肌簽名遇痴女：我對你啲肌肉好有興趣

現年55歲的前TVB小生唐文龍，曾演出《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》、《人生馬戲團》等多套經典劇集，靚仔有型，加上健碩的身型，吸納不少女粉絲。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年才再度活躍於香港觀眾眼前，先後拍下劇集《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》，更與麥長青、黃智賢和李思捷等組成男團「Hey Brother」，被網民大讚年過半百依然帥氣不減。

唐文龍由細到大都靚仔。（視頻截圖）

唐文龍曾演出《十月初五的月光》，「金勝」一角成為經典。(劇照)

唐文龍早年轉戰內地發展，拍劇為角色不惜犧牲靚仔樣，試過留長頭髮同鬚根，搞到被指樣子殘爆、不修邊幅似流浪漢。（抖音）

林文龍近年再度活躍於香港觀眾眼前。（《一舞傾城》劇照）

近日，唐文龍更跨足鐘錶界，以腕錶設計師的身份，現身灣仔會展的腕錶發布會。除了曬靚錶外，唐文龍也不忘曬肌，一件設計簡約的黑色緊身上衣，讓他脹卜卜的胸肌及麒麟臂展露無遺，更呈現出「迫爆」的視覺效果，體態完全不輸時下年輕偶像，相當吸睛。

唐文龍聯手萬希泉推出關羽陀飛輪腕表。（葉志明攝）

獲「Hey Brother」幾位兄弟現身支持。（葉志明攝）

活動結束後，向來親民的唐文龍特意留下為粉絲簽名。其中一位女粉絲在男神面前更是難掩興奮之情，她在社交平台分享片段，並寫道：「在會展見到文龍，又犯花痴。」片中該女粉絲一邊索取簽名，一邊大讚，：「文龍你肌肉好勁喎，唔係勤力就可以，都要睇體質」，隨後還情不自禁說：「我對你啲肌肉好有興趣呀！」面對粉絲的熱情「表白」，唐文龍本人亦不禁莞爾，連聲道謝並完成簽名，盡顯紳士風度。

女粉絲面對男神情不自禁大讚對方肌肉好勁。（小紅書）

唐文龍細心吹乾簽名。（小紅書）

粉絲對唐文龍讚不絕口。（小紅書）

女粉絲一邊影相，一邊狂讚有型。（小紅書）

雖然帥氣又有型，但唐文龍的感情狀況一直存疑，最讓人印象深刻是與陳少霞相戀六年，可惜最終分手；而近年最爆是曾傳他與10億千金、前無綫娛樂台主播黃文意譜出父女戀，但他否認；之後又與楊梓菁（前名：楊柳青）傳過緋聞，女方現時已為人母；至早兩年，唐文龍在陳敏之節目上自爆有位圈外女友，並穩定交往中，但唐文龍保持低調，至今未有公開女友的廬山真面目。此外，唐文龍當年也曾陷入同性疑雲，與好友劉永健屢傳「HeHe情」，他坦言連父親都曾致電關心他的性向，亦擔心會阻礙他識新女友。對此，唐文龍堅稱兩人只是兄弟情。至於當年送上藏有一萬元人民幣的奶粉罐，助劉永健解困，他透露其實內含兩萬元人民幣，此舉只是體諒兄弟的難處。果然有義氣。

唐文龍一向有健身習慣。

唐文龍曾傳與前娛樂主播黃文意譜出父女戀。（IG圖片）

唐文龍和楊梓菁（前名：楊柳青）也傳過緋聞。（資料圖片）