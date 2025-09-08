宋仲基千瑀嬉《我的青春》重逢觸碰初戀隱痛　高中版CP清新養眼

由李尚燁執導、朴時玄編劇，宋仲基和千瑀嬉主演的Viu Original年度原創韓劇《我的青春》現已開播！該劇講述鮮于海（宋仲基飾）和初戀成濟妍（千瑀嬉飾）闊別多年再度重逢的故事，許多觀眾被劇中青梅竹馬的設定所吸引，對兩人重遇後的感情發展充滿期待，以下四點更備受網民熱討！香港觀眾逢星期五晚上可以在Viu收看。

熱討一. 青梅竹馬與成長故事

《我的青春》首周劇情從鮮于海的平凡生活開始，曾是天才童星的他如今卻選擇遠離娛樂圈，在花店過著平靜的日子；藝人經理人成濟妍則每天忙於為旗下演員毛泰琳爭取各種演出機會，某天一則節目企劃讓兩人的命運再度重疊，一位製作人希望邀請鮮于海和毛泰琳重現昔日國民兄妹的組合，濟妍卻掙扎著要不要聯繫對方，原來兩人是初戀關係，高中時曾經有過不愉快的回憶；但是為了泰琳的事業，濟妍鼓起勇氣來到于海的花店並游說他上節目，于海則拒絕炒賣懷舊，也不想把生活暴露在大眾面前，二人首次的重逢以尷尬的氛圍告終。濟妍得知劉製作想找小說家陳武榮時，她靈光一閃翻出當年于海寫給她的書，得知陳武榮就是于海的筆名，也回想起昨天見面時他還戴著自己送給他的許願手繩。

鮮于海（宋仲基飾）

成濟妍（千瑀嬉飾）

在一次短暫相遇中，于海在兩人的共同好友金錫柱（徐志焄飾）口中得知，當年濟妍家中破產使她無法留學；于海假意關心濟妍的盆栽，寫下照顧方式，兩人卻因為一事起爭執；隨後于海來到成濟妍公司，兩人坦誠對話，于海主動擁抱濟妍⋯⋯ 不少觀眾被《我的青春》青梅竹馬的設定所吸引：「宋仲基和千瑀嬉的演技太棒了」、「把微妙情感演繹得淋灕盡致」、「讓人看得好揪心」；尤其宋仲基在第一集主動擁抱千瑀嬉一幕，更讓網民心動不已，令人格外期待兩人重逢後的感情發展！

熱討二. 曾經的夢想和遺憾

第二集劇情將拉回到于海和濟妍的高中時期，揭開了于海艱辛的成長背景，原來他的父親把同居人年幼的女兒諾里丟給他便隨即消失無蹤，于海身兼數職，與年幼的妹妹相依為命；班長濟妍把志願表送到于海家時巧遇兄妹倆，兩人漸漸從陌生到熟悉，濟妍更表白喜歡對方，于海卻因為兩人家境不符而拒絕，最終分道揚鑣。有網民指《我的青春》讓人想起了自己的青春：「每個人都有一些夢想和遺憾」、「時間真的能修復一切嗎」？也有觀眾認為劇中人物的成長和選擇，是對青春的一種重新詮釋，讓人在回憶中找到前行的力量。

高中版鮮于海（南多凜飾）、成濟妍（全昭映飾）

高中版鮮于海（南多凜飾）、成濟妍（全昭映飾）

熱討三. 宋仲基千瑀嬉默契佳

《我的青春》甫首播，男女主角的化學反應便吸引了觀眾的注目，不少人更驚訝原來這是宋仲基和千瑀嬉的首次合作！日前宋仲基在劇集發布會上透露，這是他期待已久的角色：「目前為止我所演過的角色都比較不現實，所以我想嘗試一下既日常又貼地的角色，當我接到《我的青春》後，我非常激動，多虧了一班同事，整個拍攝過程都很愉快。」千瑀嬉則坦言：「對手是宋仲基的話，我想相信一次，所以決定出演！」

鮮于海（宋仲基飾）

熱討四. 高中版CP吸睛

南多凜和全昭映在《我的青春》分別飾演高中版鮮于海和成濟妍，兩人的高顏值不但被激讚清新美好！童星出身的南多凜退伍後獲讚顏值上升，談到退伍後仍然扮演少年角色的契機，他坦言被劇本吸引，所以並無設定界線：「我從小就認為『當兵』會是一個轉捩點，但並不認為以後一定要扮演成年人的角色。我認為自然地轉型才會被大眾接受，與其說現在的我是成熟的成人演員，不如說我正在朝著那個方向前進。」

鮮于海（宋仲基飾）主動擁抱初戀情人成濟妍（千瑀嬉飾）

鮮于海（宋仲基飾）和成濟妍（千瑀嬉飾）久別重逢。

近日Viu在旺角開設原創韓劇《我的青春》期間限定主題店，連日來吸引大批劇迷到場打卡留念，指定人生四格主題相框更大受歡迎，歡迎粉絲到場支持！

《我的青春》期間限定主題店