女神配對計劃｜梁敏巧被阿Matt深情告白感動：喊到口水鼻涕出晒嚟

無綫（TVB）戀愛真人騷為葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏及羅毓儀 5位女神進行戀愛配對，更將由揀男仔到追求，約會，互動，告白整個過程放到電視熒光幕上。經歷了數月節目，亦即將迎來最終章，到底5位女神面對眾位求愛勇者又會怎樣選擇呢？



梁敏巧同阿Matt好襯！（《女神配對計劃》截圖）

勞嘉爾。（IG截圖）

日前「東張女神」梁敏巧在Instagram上分享三段來自劉啟進、T.Max和榮嘉爾錄下的「給十年後的你」的深情告白。榮嘉爾在片中說道：「今天2035年4月5號，你在一個很大別墅，外面是大海，你聽到小孩的聲音，你想去看看，有個小男孩握着你的手，說：媽媽我很愛你。走進廚房的時候，發現有個高一點的帥哥給你們做早餐，然後說：我的寶寶，早餐好了。後來這個小孩打開電視，你看到主持人說：這是來自烏茲別克的男孩，就想知道爸爸媽媽怎樣認識。如果10年前那一天你沒有選擇我，今年的今天會怎麼樣。」

T. Max。（IG截圖）

T.Max在片中，則坦言發現與梁敏巧還是不合適：「首先我真係好感謝，你喺我最低潮，最唔開心嘅時候，行埋嚟喺我身邊拍一拍我，講咗好多溫暖我，鼓勵我嘅說話。問我10年之後會點，我覺得10年之後⋯⋯我記得有一次你同我傾偈嘅時候，你話你好簡單嘅啫，想結婚，生兩個小朋友，好簡單好幸福咁過日子。我會唔會有機會成為兩個小朋友嘅契爺？希望我有咁嘅機會啦。嚟到呢個節目，我只係向住Yuki，去到我嘅失意，唔開心嘅時候，開始認識，我哋乜嘢都傾，我都好耐冇心入面軟弱嘅部份同係分享，但係愈傾得耐就覺得，我唔係你最適合嘅人。我覺得你阿Matt好襯，所以10年之後，我希望我哋可以繼續無所不談。如果阿Matt有咩對你唔住，我亦唔會放過佢。」

對於以上兩位的短片，網民的反應不一，有人留言批評T.Max：「大哥，你無端端彈去Maggie嗰組，本來大家都同情你嘅，但係...你明㗎啦」，更有人笑言T.Max的「深情告白」更似是結婚賀詞，說：「反而好奇想聽TMax對Yuki講既十年後告白」。至於對「冇咩存在感」的榮嘉爾的告白，網民就紛紛表示「聽唔明」，又有人直言不明白為何要將他放在後來的集數填補空位。

劉啟進（阿Matt）。（IG截圖）

被喻為與梁敏巧最合襯的劉啟進（阿Matt）的深情告白，就被網民指是三段片段中最真誠的。「如果一齊咗，我哋未來嘅10年會係，經歷好多唔同高低起跌，而我哋亦都會係以最親密戰友嘅方式互相支持大家。最重要嘅係，無論發生咩事，我都唔會離開你，喺呢10年裏面，我哋可能會去唔同主題公園玩，會帶你去唔同地方感受唔同文化同埋風景。你唔需要擔心帶漏嘢或者蕩失路，因為我喺你身邊，你只需要好好咁享受旅程，咁就足夠。我哋嘅生活未必會日日都咁多姿多彩，可能最多遊吓車河，散吓步，談吓心。不過有一樣我好肯定，我需要一部容量好大嘅電話，原因係我要將你瞓覺，扯鼻鼾嘅片，同埋幫你影好多靚相。三，四年之後，我會單膝下跪，問你願唔願意成為我嘅另一半，然之後我哋會去一個海邊嘅海外婚禮。完成婚禮之後，我哋會慢慢先生一個小朋友，10年之後生第2個。10年話長唔長話短唔短，我會證明我係咪一個有質素，達標嘅人。」

梁敏巧與劉啟進。(節目截圖)

梁敏巧留言：「好衰又搞喊我」，有不少網民都讚阿Matt的情感真摯，又說：「聽咗暫時咁多段，呢段先聽得出份真摯嘅愛。聽到出個份真心真意，聽得出會對maggie幾好」、「好真誠，好感動！講得好好，被感動了！」

梁敏巧與劉啟進。(節目截圖)

梁敏巧接受《香港01》坦言拍攝當日，睇到阿Matt的深情告白時已感動到大喊：「睇完條片，我真係覺得佢好上心，因為佢記得我講過嘅嘢同埋鍾意嘅嘢。第一次睇佢條片嘅時候，我已經喊到收唔到聲，口水鼻涕都出晒嚟，估唔到監製又post多一次，其實我唔敢聽返，因為我驚自己又喊。過咗一陣，鼓起勇氣再聽，都係又喊到收唔到聲。同埋佢真係好sweet，好暖男，yeah！」

梁敏巧今日出席無綫真人騷《女神配對計劃》記者會。（葉志明攝）

梁敏巧形容自己都不知道會在面對心儀的男生時「有呢個小鳥依人嘅一面」。（胡凱欣 攝）

梁敏巧嘗試到訪恐怖住客單位，但無人應門。(節目截圖)

梁敏巧近年人氣急升！（IG/@maggiemanhau）

梁敏巧否認「拜金」。（陳順禎攝）