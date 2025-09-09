王晶罕剖白與周潤發關係　揭對方初拍喜劇難接受：戲都不會演了

導演王晶近年積極經營社交平台，將其清談節目《王晶笑看江湖》打造成皇牌節目，由於王晶過往曾與周星馳、張國榮、邱淑貞等眾多巨星合作，在節目中經常大爆各人不為人知的秘聞，故深受網民喜愛。最近他則談到老拍檔周潤發，大爆對方當年拍攝《精裝追女仔》時曾感到不適應，甚至說：「這種片每年拍一部，戲都不會演了。」

王晶在節目中分享當年與周潤發合作的點滴。（小紅書截圖）

難忘與周潤發拍攝《精裝追女仔》。（小紅書截圖）

王晶與周潤發曾合作《精裝追女仔》、《賭神》及《賭城風雲》等七套電影。最近他在節目中提到，自己最喜歡的還是《精裝追女仔》。王晶回憶道，當時大家都還年輕，玩得很高興，「我用那種瘋狂的拍法，他（周潤發）最初的時候有點不適應，陳百祥和曾志偉那種很誇張的演法，他都差點不能接受，我就叫他按話劇的方法去演就好，然後他慢慢就適應了。」王晶引述周潤發當時的感受：「他說：『這種片每年拍一部，戲都不會演。』」

王晶指周潤發最初不適應他那種瘋狂的拍法。（小紅書截圖）

王晶引述周潤發當時的感受：「他說：『這種片每年拍一部，戲都不會演。』」（小紅書截圖）

王晶引述周潤發當時的感受：「他說：『這種片每年拍一部，戲都不會演。』」（小紅書截圖）

王晶指其後周潤發也拍過同類型的電影，例如《大丈夫日記》、《公子多情》，其中他在《公子多情》與梅艷芳也演得很瘋。主持指周潤發的戲路其實也很廣，王晶則認為：「實在我覺得他去了荷里活那幾年，有點停下來了，我覺得他是不適合荷里活，他還是比較適合香港、內地的。」

王晶指其後周潤發也拍過同類型的喜劇，例如《大丈夫日記》、《公子多情》，其中他在《公子多情》與梅艷芳也演得很瘋。（小紅書截圖）

王晶覺得周潤發不適合荷里活，他還是比較適合香港、內地的。」（小紅書截圖）

王晶直言周潤發是他認識當中最會當明星的人。（小紅書截圖）

王晶解釋，因為他覺得周潤發是他認識當中最會當明星的人，演技派分兩種，一種是當明星，一種就是演員，「周潤發能夠提供所有明星必須的東西給觀眾，有光環在頭頂。有的演員演技非常非常好，但是他從來不是明星。舉例說去年大家喜歡的吳鎮宇，他都很出彩，可是他從來不是一個明星，他是一個演技派，跟周潤發、劉德華、古天樂是兩種演法。周潤發可以說是當中的佼佼者，當然他不是沒有演技，他也有演技，但比起他當明星的那種水平，更高更高。」王晶以周潤發早幾年獲邀出席韓國音樂頒獎禮為例，一出場已經全場瘋狂拍手，這就是明星光環。

王晶以吳鎮宇為例，大讚對方演技好，可是從來不是一個明星，而是一個演技派。（小紅書截圖）

劉德華也是自帶光環的明星。（小紅書截圖）

周潤發2015年現身韓國MAMA頒獎禮，不少韓星即刻成為小粉絲。（視覺中國）

被問到與周潤發差不多同期出道，是否對對方是有一種比較特殊的情感。王晶直言：「我只能說我很懂他，可是我一直跟他並不是走的很近的朋友。他並不是那種喜歡跟一大群朋友玩啊，他現在跑步的跑友是有的，但那種也只是大家一起運動，而不是交心啊，或者怎麼樣。很會做明星的演員，大部分都不會有太多朋友，你看劉德華，沒有太多親密朋友。」

王晶罕剖白與周潤發關係。（小紅書截圖）

王晶坦言與周潤發並不是走得很近的朋友。（小紅書截圖）

最後，王晶也吐露心聲，坦言很想在退休之前，再跟周潤發合作一次，「我不知道有沒有這樣的劇本能弄出來，我相信他如果有合適的劇本，也不會不想演的。希望我有這個機會能跟周潤發再合作一部，是我們的第八部戲吧！」

王晶坦言很想在退休之前，再跟周潤發合作一次。（小紅書截圖）