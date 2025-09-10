AK江𤒹生專訪｜入行後越來越「I人」　與MIRROR相處盡量唔滾攪

AK江𤒹生最新單曲《月月》以友情為題材，首與填詞人馮穎琪合作，為了唱出細膩感，連聲線也放輕了。歌詞中的「分叉口到了 只可以走」，AK坦言入行後經歷更多：「除咗移民之外，入行後，in and come 嘅人係好多， 好易識人亦好易有人流失。我個社交圈子越來越窄，而我亦越來越I，性格無以前咁活躍，而家身份唔同咁，顧慮多咗，維持朋友關係又會唔同咗。」

確實，要維持友誼，連最簡單的「約餐飯」，對AK來說也不是易事，由度期、到揀私隱度較高的餐廳，如非有足夠的愛與包容，確實難搞。「以前一年一次聚會，而家可能真係結婚先會見到，呢首歌想講係大家都好識去維繫感情，但親情、友情都要畀力同心思去維繫。」 以往對朋友的愛，AK說是多到滿瀉，但近年學會了「收一收」留給真心對待自己的朋友。「我係好願意講sorry嘅人，有問題我通常都係即日清，盡可能唔好留過夜，如果感覺到個vibe有啲奇怪，會約出嚟傾，我一般係傾完就無事。」

《心死了幾百次》令AK初嘗叱咤冠軍歌滋味，會否令他對頒獎禮心癢癢？睇埋足本影片搵答案。（葉志明攝）

談到見最多的兄弟 ，一定非MIRROR莫屬，如果「十隻手指有長短」的話，11位兄弟亦有「親疏排行榜」，AK說：「講真，我覺得大家關係差不多，close與否係話題中唔中嘅分別，而家我唔會因為話題而特地搵嘢講，因為你想咁做，人哋未必想聽，呢個都係呢幾年學識，我哋12個一個相處模式同默契都係唔好滾攪大家。唔係小心翼翼，係對大家嘅尊重，同埋都明白平時無咩自己時間，有啲嘢工作見到有嘢會傾， 如果再有時間，我相信都係想獨處，我係咁諗，對方都應該係咁諗。」

比起執著解決問題，AK近年學會了chill著面對，也學會了享受me time。「朋友聚會要睇緣份，因為好多都舞者朋友，我唔使做騷時可能佢哋忙緊，我係約到就約。揀得去嘅聚會我會玩得癲，如果要去陌生地玩，我未必怕去。」

Make Up：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair：Seiko Sin @Hair Culture

Stylist：WAN JANSCO 温唯

Outfit : Amiri ｜Glasses : Gentlemonster Puyi Optical ｜Jewellery : Chow Sang Sang ｜Shoes : Hoax

場地：No.5 Studio HK