港姐落選佳麗相約遊艇出海　自家比堅尼大曬好身材

香港小姐2025已經圓滿落幕，賽果亦已經塵埃落定，今年只有一輪決賽，由6月海選後，14位佳麗對足2個月，培養出革命情感。比賽完結後幾位佳麗馬上相約出海玩，換上自家泳衣比舞台上更耀眼。
14位港姐佳麗感情要好。（IG：@thealisonkerr）
今屆最年輕佳麗20歲的何詠多，在IG上載多張照片，相約詠寧、朱文慧、文雅儀、曾閱遙及梁倩萱等佳麗，趁打風前夕一同坐遊艇出海玩。打麻雀、唱K，無需再節食減磅開懷大吃，當然少不免換上泳裝瘋狂拍照。當中以中英混血兒何詠多身材最為火辣，何詠多現於百大名校英國華威大學（University of Warwick）修讀生物醫學專業（Biomedical Sciences）。華威大學於2026年QS世界大學排名第74，於英國大學中排名第10，絕對是美貌與智慧並重。
中英混血兒何詠多是今屆港姐最年輕佳麗。（IG：@thealisonkerr） 幾位落選港姐佳麗相約出海玩大曬好身材。（IG：@thealisonkerr）