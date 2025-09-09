TVB劇后現身戲院如「太后出巡」 惹熱議　網民調侃︰小明星扮大牌

現年30歲的港姐暨華姐雙料冠軍陳曉華（Hera），近年愛情事業兩得意，與緋聞男友朱敏瀚疑發展地下情，事業方面亦平步青雲，她在早前《TVB同行創新節目巡禮2025》裡面15套推介劇中，一人獨霸4套，由昔日被指講對白「黐脷筋」，躍升為無綫新一代「劇后」，地位升呢。不過，人紅是非多，近日陳曉華出席電影《蛟龍行動》優先場時，竟因一個舉動，被網民調侃「小明星扮大牌」，引起網上熱議。

陳曉華近年獲無綫力捧上位。（IG@herachann）

長腿好煞食。（IG@herachann）

在早前舉行的《TVB同行創新節目巡禮2025》中，陳曉華4劇在手成劇后。(資料圖片/陳順禎攝)

陳曉華與緋聞男友朱敏瀚今年5月合體追曼聯球星。（影片截圖）

陳曉華日前獲邀出席電影《蛟龍行動》好友優先場（葉志明攝）

當晚陳曉華以一身時尚的白色連身裇衫褲，外搭短身外套並配襯同色系高跟鞋現身，造型踏實又不失仙氣。拍片網民不禁留言：「港姐，走路都带風，氣質！她以甜美笑容和樸素氣質著稱。」然而，畫面中一個細節卻掀起兩極討論，有網民將焦點放在陳曉華全程都緊緊被身旁的男經理人拖著，形容如太后出巡一樣，甚至留言調侃「小明星扮大牌」、「慈禧太后嗎？要拖太監的手才會走路」。不過也有網民為陳曉華護航，認為因為陳曉華應該是趕時間，加上穿高跟鞋容易摔跤，經理人出手攙扶實屬正常。

陳曉華全程由男經理人拖著。（小紅書）

全程沒鬆手。（小紅書）

有網民覺得陳曉華扮大牌。（小紅書）

陳曉華近年劇接劇，備受力捧，但背後她也不斷經歷得到和失去，令她成長很多。她曾在《香港01》訪問中自爆，在拍完首套女一劇《異搜店》後曾經歷一年是完全沒有劇拍，質疑自己是否要轉行，但同時這段時間讓她得到一個很想珍惜下一個機會的心。她說：「當時我試過在屋企對住鏡子問自己：『我是否真的要繼續做下去，是否不適合我呢？就算我回去讀書都沒輸的。』沒料想完這個，很快就遇到機會拍《廉政行動》，雖然不是主演，但我已經很珍惜，要做好它，不要再因為不自信和緊張而令自己後悔。」

靚！（IG@herachann）

獲力捧！（IG@herachann）

陳曉華在《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「飛躍進步女藝員」。（資料圖片/陳順禎攝）

在《新聞女王2》陳曉華將會變成反派惡鬥「Man姐」佘詩曼。（《新聞女王》劇集截圖）

回望這段「黑暗時光」，陳曉華覺得是上天給她的考驗，同時她也不斷自我反思，「人是沒有完美的，我覺得自己的缺點是心態，譬如港姐當選後一出來就有劇拍，我以為我已經足夠努力，我以為已經做得很好的時候，但原來是不夠珍惜，那一年沉澱下來，令我覺得有些機會不一定要給妳。」所以往後任何機會，陳曉華都希望可以讓人看到她很努力，並非懶洋洋。