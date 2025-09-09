陳奕迅與親哥哥舊照出土激似雙胞胎震驚網民　靠哥哥保護免受霸凌

陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，除了很愛他的老婆徐濠縈與囡囡陳康堤，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分之好。陳奕迅曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。

陳奕迅因為自己諗得太多，所以曾經拒絕到英國升學。（影片截圖）

Eason同大自己5歲嘅哥哥當年一齊喺英國讀建築。

近日有網民就於社交網出post表示喜歡了陳奕迅的人和歌那麽久，竟然是最近才知道陳奕迅有個跟他長得很像的親哥哥，隨即掀起了網民熱議，有近千個留言。有網民就於評論區分享了一張陳奕迅與他哥哥陳澤迅 (Jason) 舊合照，表示：「最像的一張」，結果有近千五個讚。不少網民都驚呼陳奕迅與他哥哥真的很似樣，指他倆似雙胞胎，甚至有人表示分辨不出那個是陳奕迅，亦有網民指陳奕迅的哥哥長得更帥。

有網民就於評論區分享了一張陳奕迅與他哥哥陳澤迅 (Jason) 舊合照。(小紅書)

陳奕迅與他哥哥和媽媽感情極好。(抖音)

陳奕迅當年除了他媽媽之外，他哥哥陳澤迅亦是他在英國的另一支柱。陳奕迅曾表示：「哥哥嘅陪伴係因為佢喺學校已經係一個型人、有份量，六百幾個學生得六、七個中國人，啲人見到我會係『 oh Jason,Eason Chan's 'his brother. Respect!』咁樣，佢哋應該係曾經恰過我哥哥，但恰唔到。」陳奕迅指出那些外國同學曾欺負他哥哥不成功，知道他哥哥的厲害後，同學們也不敢欺負他。