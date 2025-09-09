《東張》前主持舉家移民加拿大住獨立屋　露台睇到北極光令人羨慕

現年40歲的前《東張西望》主持容羨媛去年9月宣布離開TVB，一家四口移民加拿大，容羨媛亦不時在IG及YouTube拍片分享在溫哥華的新生活。移民已一年，容羨媛昨日（8日）在YouTube頻道上載新片透露即將搬屋，並公開原本居住的獨立屋，開陽紅葉靚景令不少網民大感羨慕。

容羨媛去年9月宣布離開TVB，一家四口移民加拿大。（YouTube畫面）

容羨媛公開了獨立屋的環境。（YouTube畫面）

容羨媛移民加拿大居住港人移民熱門地列治文（Richmond），並以月租3000加幣（約17000港元）租住當地一幢兩層獨立屋，三房兩廁、後花園、車房等。她在最新片段中透露即將搬新屋，因知道網民對她的住所感興趣，故特別拍攝開箱Room Tour。

獨立屋空間感十足，室內設計簡潔實用。（YouTube畫面）

大玻璃窗能看到紅葉美景。（YouTube畫面）

廚房採用開放式設計。（YouTube畫面）

容羨媛過去1年居住的獨立屋空間感十足，室內設計簡潔實用，地下主要為客飯廳、廚房及露台。客飯廳擺放了一巨型梳化，更設有壁爐。飯廳則與廚房相連，廚房採用開放式設計，設有中島方便備餐和用餐。而二樓就擁有三間睡房，主人房空間寬敞，更設有步入式衣櫃及獨立浴室。雖然另外兩間睡房雖然面積較小，但勝在間隔實用。

（YouTube畫面）主人房空間寬敞。（YouTube畫面）

更設有步入式衣櫃及獨立浴室。（YouTube畫面）

另外，露台擁有開陽景觀，外面更有一棵楓樹，能夠看到紅葉。容羨媛表示自己除了拍片之外很少會出露台，只會間中出來飲咖啡，更試過在露台望向天看到北極光。至於後花園，容羨媛指花園與車房相連，但由於業主擺放了不少雜物，令空間不夠用所以甚少前往花園。加上因工作繁忙，沒有時間打理花園，但依然大讚獨立屋有花園是一個理想的休憩空間。

廚房連接露台。（YouTube畫面）

容羨媛表示自己除了拍片之外很少會出露台，只會間中出來飲咖啡，更試過在露台望向天看到北極光。（YouTube畫面）

車房連接後花園。（YouTube畫面）