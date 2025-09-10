60歲喜劇大師肚腩凸凸被認錯做C君　網民偶遇揭私下人品原來係咁

現年60歲的詹瑞文演出無過舞台劇，當中劇作《男人之虎》更曾7度公演，演出超過128場，吸引超過90,000名觀眾，為香港劇場的紀錄；甚至還當上電影男主角，憑出色演技獲封「喜劇大師」，但其後卻又因被指發展婚外情以致人格破產。近年，詹瑞文捲土重來，並將事業重心轉往內地，除了延續其演藝事業，更緊貼潮流轉型做「吃播」。近日，有網民在廣州一家出名食肆「野生捕獲」詹瑞文，並將其近照分享到社交平台，照片中的他打扮年輕，還因一個幸福的肚腩意外撞樣C君，網民更大爆其私下人品。

《男人之虎》絕對是詹瑞文的代表作。（IG圖片）

詹瑞文扮女人扮到深入民心。（IG圖片）

近年詹瑞文將重心轉往內地，除了延續其演藝事業，更緊貼潮流轉型做「吃播」。（小紅書）

從博主分享的動態相片所見，詹瑞文與工作人員現身廣州一間出名的食肆，他頭戴Cap帽，配上招牌的粗框圓圈眼鏡，身穿一件鮮明的綠色T恤及鬆身的闊腳褲，打扮年輕有活力。博主表示：「詹sir很nice～毫不介意陌生人隨意拍照，還主動打招呼」，片中還見他與食客打成一片，毫無明星架子。

近日有網民在廣州食肆「野生捕獲」詹瑞文。（小紅書）

詹瑞文與食客打成一片。（小紅書）

大家玩得好開心。（小紅書）

不過，有網民的焦點卻落在詹瑞文日漸發福的身材上，見他肚腩明顯凸出，不少人笑稱第一眼竟將他錯認為組合「農夫」的C君（鄭詩君），「我還以為是C君」、「差點以為是C君」，令人哭笑不得。另外，也有網民大讚詹瑞文人品，留言：「詹sir好隨和，我哋公司以前同佢合作過，配合度好高。」

現場充滿笑聲。（小紅書）

網民指詹Sir非常友善。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

C君（小紅書）

詹瑞文當年曾被指婚內出軌，搭上其助手Amanda（鄭晴予），因而背上「拋妻棄女」之名，與舞台劇界女強人前妻甄詠蓓離婚，形象一度插水。詹瑞文後來與Amanda結婚，但惜Amanda前年因肺癌病逝。在Amanda離世後，詹瑞文有兩個月時間突然銷聲匿跡，好像與世隔絕一樣，他接受《香港01》專訪時，稱當時其實做了兩個很重要的event，分別在香港和廣州為太太辦分享會，「我覺得這兩個月是很隨著自己的心，讓我的朋友、讓我自己、讓認識她（Amanda）的朋友去為她送別。我好感恩認識到我太太，跟她生活了10多年的時間，我覺得好寶貴，她是一個好精彩的人，所以我希望透過一個好有懷念感覺的分享會中，讓大家見到一個不認識的Amanda。」雖然當時飽受喪妻之痛，但詹瑞文坦言從來沒有想不通，他是很珍惜生命的，覺得生命是很美麗的一件事。

詹瑞文談到與Amanda一起生活的時間只得十年，突然情緒激動。（《詹瑞文舞台》片段截圖）

當時Amanda的離世，外界難免又會將他當年被指拋妻棄女的舊事重提，問到是否真的因為Amanda而令他與第一任太太的婚姻結束？詹瑞文表示這些都是人的Impression，Impression是沒得解釋的，「例如我覺得你靚仔、有型，這是我的看法，我不能禁止別人這樣想。因為這事情我經歷了那麼多年，明白這是一個常態，我有個好好的老師，他經常教我們，每一個人都在製造幻像給其他人，所以要知道什麼是幻像。我們不可能為每一個Impression去解釋，最重要的是好好地生活，做一個愛自己的人生。」

詹瑞文於1993年與甄詠蓓結婚，曾一起同創舞台劇事業，後指因第三者介入，2013年宣布離婚。（視覺中國）

問到為何當時不出面為太太解釋，讓對方多年來承受不少負面批評？詹瑞文舉例外界的人經常傳他與徒弟泰臣不和，其實泰臣是經常去他家吃燒烤、聊天，但他不會刻意講出來，「我覺得做人有樣事情很重要，就是懂得去過自己的生活。愈去解釋，就愈複雜，所以為什麼我要去做戲劇，因為戲劇不老土、戲劇不是講道理，它給予人自由的意志，去對一件事有不同的看法，你不能去禁止別人。我們常說嚮往自由，自由就是你自己活得開心。」