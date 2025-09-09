賭王千金何超雲周遊列國逾月　未婚夫完全無影疑療情傷

賭王三房千金現年36歲的何超雲，在2022年宣布與任職消防隊長的男友Douglas訂婚後，不時分享甜蜜日常曬恩愛。但早前爆出「分訊」後，超雲一直外遊疑療情傷。



何超雲與未婚夫Douglas。(ig圖片)

上月有網民發現，超雲清空在社交平台和Douglas的合照，就連去年慶祝「交往1000天」的甜蜜限時動態也一併消失，疑4年情斷。最近一個月來超雲密密更新社交網，由泰國到葡萄牙、巴黎再去到英國倫敦，周遊列國多個帖文都未見Douglas身影。最新一站去到英國，到訪現代藝術館欣賞展覽，又去到碼頭市集等，有女友人同遊超雲也明顯笑得更開心。

何超雲近一個月周遊列國，都未見Douglas身影。（IG：@florinda.ho）

