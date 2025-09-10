陳子聰手術後回港與太太行街被捕獲　何超儀大方簽名合照獲讚nice

何超儀老公陳子聰在2022年因大動脈撕裂險些喪命，幸好經過多次手術及積極治療後，身體狀況好轉，但早前健康再出問題，他在太太何超儀陪同下到美國接受手術治療。而廿四味成員李凱賢（Brian）上個月出席活動時，透露陳子聰手術順利，現正休養，並預告將於12月與陳子聰一起開騷，但何超儀其後在IG發文爆Seed，疑似不滿李凱賢「代報平安」，並透露已啟程回港。日前有網民在銅鑼灣偶遇何超儀同陳子聰，曝光對方最新狀況！

何超儀同老公陳子聰。（視覺中國）

何超儀同老公陳子聰。（資料圖片）

陳子聰。（資料圖片）

去年12月何超儀和老公陳子聰現身尖沙咀出席品牌活動。（資料圖片）

今年3月陳子聰同何超儀現身二人創立的852電影公司發布會。（IG@josie_ho_chiu）

該網民透露在銅鑼灣誠品遇到何超儀同陳子聰：「首先看到陳子聰，但知道他最近才康復便不敢打擾他，之後何超儀閃現，我雙眼發光，我的《放‧逐》又可以簽多個名🤩連何超儀也覺得不可思議，為什麼會有她的電影海報在？？？我回答：因為我是電影狂熱分子，平常逛街一定會背負十幾張海報，（其實是之前找林雪baby簽名過後，沒有整理過自己的背包😂😂😂現在子欠吳鎮宇和真男人張耀揚）超儀非常nice，我冒昧可否合照？她說：既然你海報也帶着那麼有緣，想不到任何理由拒絕😂」相中所見，何超儀與粉絲大方合照，雖然陳子聰未有出鏡，但當日與太太同行，相信身體狀況已有好轉！

有網民在銅鑼灣誠品遇到何超儀同陳子聰。（小紅書圖片）

大方簽名！（小紅書圖片）

廿四味成員李凱賢（Brian）上個月出席活動時，透露陳子聰手術順利，現正休養。（資料圖片）

並預告將於12月與陳子聰一起開騷。（資料圖片）

但何超儀其後在IG發文爆Seed，疑似不滿李凱賢「代報平安」，直言：「攞好處也要適可而止。」並透露已啟程回港。（IG@josie_ho_chiu）

她更嬲爆表示：「好兄弟，下次要宣傳，請不要找心臟有病的朋友來過橋，他心血少，唔激得。也勞煩下次廣播我們的事前，可否打個電話來問一句先，無謂搞到大家以後WhatsApp前，都要簽NDA啊。（保密協議）。」（資料圖片）

去年3月陳子聰聯同廿四味出席《The Wild Ones Music Festival》第二場。