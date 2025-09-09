我愛九龍城第1-5集劇情｜泰臣患絕症　陳家樂祖傳麻雀館被逼遷

【我愛九龍城/劇情/陳家樂/岑麗香/HOYTV】HOY TV首套原創劇集《我愛九龍城》今晚（9月11日）播出第四集。這套由陳家樂、岑麗香、栢天男、敖嘉年同泰臣主演，前《愛・回家之開心速遞》監製林建祥打造的劇集，未開播就已獲不少留意。除了演出陣容帶來熟悉感外，劇情走溫馨、日常、治療路線，相當適合一家大小，收工的上班族收睇！《我愛九龍城》故事以圍繞陳家樂、敖嘉年、泰臣三兄弟的麻雀館為軸心，首集講岑麗香的出現為他們帶來不一樣的景象，更引出了眾人背後的故事。



《我愛九龍城》9月12日 第五集劇情

嘉琳來到天台找三元，分享替三元追回四十多萬欠款的喜悅。三元卻悻然表示大家分開多年，她不該突然出現，擾亂自己生活。嘉琳知道三元還是痛恨自己的不辭而別，解釋當年母親欠下巨債，她不願三元為她一生還債，所以逕自隻身遠走。三元沒法原諒嘉琳，堅決不需任何幫忙，自信能獨自面對一切。嘉琳慨嘆跟三元鬧得這樣不快，情緒交織，憶起年青時，三元向自己求婚的種種畫面。

其後，嘉琳與三元在泰式燒烤店重遇。可口的沙冰，美味的烤肉串，勾起他們童年的點滴記憶，化解尷尬與恨意。嘉琳跟隨三元去找合仔，一如童年時那樣，總是追隨著三元步履，走過九龍城大街小巷。

合仔看見三元與嘉琳關係和緩，立時改變態度，要選最好的棺木給嘉琳母親。三元陪伴嘉琳回酒店時，她現任男友俊基出現，二人表現親暱，三元惟有黯然而去。

蘇韻姿 飾 趙靜雯（《我愛九龍城》劇照）

劉錫賢 岑麗香 古明華（《我愛九龍城》劇照）

陳思圻 飾 歐樂童（《我愛九龍城》劇照）

胡家三兄弟 — 泰臣 (大哥)、敖嘉年(二哥)、陳家樂(三弟)（《我愛九龍城》劇照）

《我愛九龍城》9月11日 第四集劇情

三喜得悉有絕症後，決為胡家做點事情。他隻身去找因泊位問題和他們起衝突的那對情侶，不惜向他們跪低道歉，希望對方息事寧人，而整個情景更被直播到媒體上。

三喜委屈受辱視頻被女兒及她的同學看到，女兒為維護爸爸，跟取笑的同學有所衝突，雙雙被罰，還要婉君到校把她接回來。婉君覺得三喜這樣做很丟臉，把不滿一次過爆發出來，更哭訴要跟三喜離婚。三喜為免負累妻女，答應下來。婉君傷心不已，奪門而去。

三元回到麻雀館，發現嘉琳在那裡辦了一個「美國之夜」，招呼九龍城街坊參與，大家打打牌、吃吃薯條漢堡。三元不明所以，原來嘉琳從光叔口中得知三元被追債，麻雀館有機會被接收，於是藉此機會向街坊們追討他們欠胡萊的錢債。眾街坊亦知對胡家虧欠，紛紛答應還款，但此舉卻令三元大為不滿。

《我愛九龍城》9月10日 第三集劇情

十多年前，嘉琳不辭而別，離開三元，離開九龍城。街坊鄰里都婉惜這對九龍城金童玉女不可走在一起，他們同情三元，覺得嘉琳辜負了三元。時至今天，經營殯葬生意的合仔，甚至直斥嘉琳是壞女人，不肯把棺材售予她，令嘉琳徬徨無助。

三飛用不同藉口勸說樂童及靜雯放棄肚裡孩子，可惜兩女都不為所動，三飛不得要領。三元刻意隱瞞胡萊欠債一事，要獨自承擔，卻令三飛誤會他想獨吞麻雀館。三飛決心向外闖蕩，但苦無資金，遂向三喜借款，知道三喜的錢全在婉君手上，沒法幫忙，三飛懊惱不已。

三喜的兩個女兒，一個是邊青，一個是隱青，令婉君照顧她們倍感吃力，亦令她與三喜意見不合，常有吵罵，沒有了以往的和諧溫馨。禍不單行，三喜到醫院檢查身體，發現患上第四期胰臟癌，只餘下短短的三個月壽命。

首集劇情：我愛九龍城｜陳家樂醉酒鬧事遇岑麗香 許紹雄麻雀館欠巨債被迫遷

陳家樂 飾演 胡三元（童年：林嘉壹），岑麗香 飾演 王嘉琳（童年：林嘉懿）（《我愛九龍城》劇照）

岑麗香 飾演 王嘉琳（童年：林嘉懿），栢天男 飾演 虞俊基。（《我愛九龍城》劇照）

《我愛九龍城》9月9日 第二集劇情

三飛生性風流，不愛工作，只愛享樂泡妞。這期間他一腳踏兩船，同時與溫柔嫺淑的靜雯及豪放熱情的樂童走在一起。更厲害是，三飛同時令這兩位女生懷有他的骨肉，為他帶來無比苦惱，不知如何解拆。

三喜雖然是胡家長子，但碌碌無為，麻雀館遂由三元打理。三喜當年成功打動九龍城凍肉舖公主婉君，二人婚後誕下兩名女兒，但事至今天，他卻不懂處理妻女關係，成了問題家庭。

三元突然收到嘉琳的邀約，心裡七上八落的他終於赴約，原來與嘉琳分開多年的母親翠晶離世，嘉琳需三元陪伴才可到殮房見她最後一面。嘉琳細閱翠晶的絕筆書信，知道她終生都對自己歉疚，頓時泣不成聲。三元安慰嘉琳，要帶她回九龍城食雞蛋仔，亦帶出當年，他曾許下諾言，將來他會迎娶嘉琳。

陳家樂 飾演 胡三元（童年：林嘉壹）（《我愛九龍城》劇照）

陳家樂 飾演 胡三元（童年：林嘉壹）（《我愛九龍城》劇照）

《我愛九龍城》劇集大綱：

HOY TV 首部原創劇《我愛九龍城》於9月8日隆重首播，此劇共10集，每集30分鐘。逢星期一至星期五晚上9時於HOY 77台播出。《我愛九龍城》由陳家樂、岑麗香、栢天男、敖嘉年、泰臣、姚樂怡、盧頌恩（妹頭）、蘇韻姿、李尚正及陳思圻等多位演員主演。故事由陳家樂（飾三弟）、泰臣（飾大哥）和敖嘉年（飾二哥）三兄弟在麻雀館的成長故事展開，劇情穿插多條細膩的感情線。其中，陳家樂與岑麗香飾演青梅竹馬 的角色，將演繹一段深厚動人的情感羈絆。離別九龍城多年的岑麗香因事重返故地，陳家樂 發現自己仍然非常重視對方，可惜岑麗香今次是與由栢天男飾演的男友一齊回港；而泰臣與 姚樂怡飾演夫婦，性格火爆的老婆與懦弱的老公造成一連串衝突；敖嘉年飾演的二哥角色風 流，周旋在蘇韻姿、陳思圻之間；本劇由資深監製林建祥掌舵，除上述演員外，還有許紹雄、 古明華、盧頌恩（妹頭）及李尚正等實力派演員特別客串，為劇集增添意想不到的驚喜。此劇由林建祥監製，張蚊負責美術指導，台前幕後的製作團隊結合了電視界與電影界的專業人才，將為觀眾帶來一部充滿香港特色的劇集。

麥家琪。（《我愛九龍城》劇照）

李文標。（《我愛九龍城》劇照）

李文標。（《我愛九龍城》劇照）

姚樂怡 飾演 朱婉君，泰臣 飾演 胡三喜。（《我愛九龍城》劇照）

黑妹姐。（《我愛九龍城》劇照）

「Gordan 哥哥」蕭徽勇。（《我愛九龍城》劇照）