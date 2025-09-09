我愛九龍城｜岑麗香與陳家樂有段情　10年前狠飛男方被斥係壞女人

HOY TV首套原創劇集《我愛九龍城》今晚（9月9日）播出第二集。這套由陳家樂、岑麗香、栢天男、敖嘉年同泰臣主演，前《愛・回家之開心速遞》監製林建祥打造的劇集，未開播就已獲不少留意。除了演出陣容帶來熟悉感外，劇情走溫馨、日常、治療路線，相當適合一家大小，收工的上班族收睇！《我愛九龍城》故事以圍繞陳家樂、敖嘉年、泰臣三兄弟的麻雀館為軸心，首集講岑麗香的出現為他們帶來不一樣的景象，更引出了眾人背後的故事。



《我愛九龍城》9月8日 第二集劇情

十多年前，嘉琳不辭而別，離開三元，離開九龍城。街坊鄰里都婉惜這對九龍城金童玉女不可走在一起，他們同情三元，覺得嘉琳辜負了三元。時至今天，經營殯葬生意的合仔，甚至直斥嘉琳是壞女人，不肯把棺材售予她，令嘉琳徬徨無助。

三飛用不同藉口勸說樂童及靜雯放棄肚裡孩子，可惜兩女都不為所動，三飛不得要領。三元刻意隱瞞胡萊欠債一事，要獨自承擔，卻令三飛誤會他想獨吞麻雀館。三飛決心向外闖蕩，但苦無資金，遂向三喜借款，知道三喜的錢全在婉君手上，沒法幫忙，三飛懊惱不已。

三喜的兩個女兒，一個是邊青，一個是隱青，令婉君照顧她們倍感吃力，亦令她與三喜意見不合，常有吵罵，沒有了以往的和諧溫馨。禍不單行，三喜到醫院檢查身體，發現患上第四期胰臟癌，只餘下短短的三個月壽命。

首集劇情：我愛九龍城｜陳家樂醉酒鬧事遇岑麗香 許紹雄麻雀館欠巨債被迫遷

陳家樂 飾演 胡三元（童年：林嘉壹），岑麗香 飾演 王嘉琳（童年：林嘉懿）（《我愛九龍城》劇照）

岑麗香 飾演 王嘉琳（童年：林嘉懿），栢天男 飾演 虞俊基。（《我愛九龍城》劇照）

《我愛九龍城》劇集大崗：

HOY TV 首部原創劇《我愛九龍城》於9月8日隆重首播，此劇共10集，每集30分鐘。逢星期一至星期五晚上9時於HOY 77台播出。《我愛九龍城》由陳家樂、岑麗香、栢天男、敖嘉年、泰臣、姚樂怡、盧頌恩（妹頭）、蘇韻姿、李尚正及陳思圻等多位演員主演。故事由陳家樂（飾三弟）、泰臣（飾大哥）和敖嘉年（飾二哥）三兄弟在麻雀館的成長故事展開，劇情穿插多條細膩的感情線。其中，陳家樂與岑麗香飾演青梅竹馬 的角色，將演繹一段深厚動人的情感羈絆。離別九龍城多年的岑麗香因事重返故地，陳家樂 發現自己仍然非常重視對方，可惜岑麗香今次是與由栢天男飾演的男友一齊回港；而泰臣與 姚樂怡飾演夫婦，性格火爆的老婆與懦弱的老公造成一連串衝突；敖嘉年飾演的二哥角色風 流，周旋在蘇韻姿、陳思圻之間；本劇由資深監製林建祥掌舵，除上述演員外，還有許紹雄、 古明華、盧頌恩（妹頭）及李尚正等實力派演員特別客串，為劇集增添意想不到的驚喜。此劇由林建祥監製，張蚊負責美術指導，台前幕後的製作團隊結合了電視界與電影界的專業人才，將為觀眾帶來一部充滿香港特色的劇集。

麥家琪。（《我愛九龍城》劇照）

李文標。（《我愛九龍城》劇照）

李文標。（《我愛九龍城》劇照）

姚樂怡 飾演 朱婉君，泰臣 飾演 胡三喜。（《我愛九龍城》劇照）

黑妹姐。（《我愛九龍城》劇照）

「Gordan 哥哥」蕭徽勇。（《我愛九龍城》劇照）