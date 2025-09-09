向海嵐激讚「最上鏡小姐」李尹嫣 大熱未能入三甲：有少少可惜

香港貿易發展局主席馬時亨今年再度主持全新一輯清談節目《馬時亨·獅子山精神》，今（9日）舉行節目發布會，當中有不少訪談嘉賓出席支持，包括許冠文、黃金寶等，其中向海嵐就在節目中擔任嘉賓主持，她在受訪時表示與馬時亨合作，見證着對方落手落腳為節目付出，在他身上學習了許多得着。

向海嵐替1號李尹嫣未能擠進三甲覺得可惜。（蘇國豪 攝）

《馬時亨·獅子山精神》有10位來自不同領域的嘉賓作深度對談，而在受訪時向海嵐就表時也很想挑戰這一類的訪談主持工作，問到若有機會，自己心中有何名單人選時，她就表示此時此刻想到的第一個名單就是歌神張學友：「佢其實係我當年選港姐時候係評判之一，後尾我入咗行之後，我拍嘅第一個MTV係佢，係期間一路見到佢，由以前細細個讀書時候聽佢唱歌，到佢後尾佢不斷將自己改變，令到自己喺演唱會或舞台上有好大轉變嘅時候，呢一個佢都可能有好多人生經驗或者佢一啲工作態度會令到我哋可以學習。」

向海嵐在節目中擔任嘉賓主持。（蘇國豪 攝）

而身為港姐師姐的她，亦透露有留意這一屆的香港小姐，但對於1號李尹嫣未能擠進三甲位置，就覺得有一些可惜：「今年冠、亞、季軍我都幾鍾意，季軍係我第一個貼中咗，其實我本身都好鍾意最上鏡小姐，9號同7號都係我心水之一，我見到佢哋學歷好高，佢哋對答方面都好好。我自己作為一個觀眾嘅時候，我當其時睇電視嘅時候係好鍾意1號，我覺得佢整體俾我感覺好sweet同好開心，睇到佢冇入到三甲嘅時候，覺得有少少可惜。」但她亦大讚冠軍陳詠詩和亞軍施宇琪亦好代表到港姐。

另外，提到冠軍陳詠詩親自上貼與男朋友在水中激吻的影片，被不少網民指出是「豪放港姐」，對此，向海嵐就認為時代已不同了：「依家嘅年代可能同以前有少少唔同，佢自己都唔介意同人分享，其實拍拖都係一件好開心事，我諗佢都係想將自己開心嘅一面同大家分享。」至於會否影響港姐形象，她就表示：「可能喺我嘅年代或之前嘅年代，大家可能會保守啲。但係我覺得依家嘅話，係真愛嘅又真係鍾意對方嘅，我覺得男女之間自己開心嘅事，咁留低一啲愉快甜蜜嘅片段都係值得懷念嘅。」