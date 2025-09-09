前亞姐羅麗莎入稟追討何柱國千萬欠款惹質疑　本人四字回應

1998年亞洲小姐冠軍羅麗莎，曾傳是富商何柱國紅顏知己，最近她入稟高等法院，向今年6月逝世的何柱國追討1000萬借款。羅麗莎稱早年何柱國遇經濟困難，所以向她借款，而何柱國亦有還錢，不過後來再借兩次卻沒有還。直到何柱國逝世後，羅麗莎嘗試向其遺產執行人要求還款，不過並不成功，於是決定入稟高院追討欠款和相關利息，被告為何柱國的太太、其遺產執行人黃敏珊。

1998年亞姐冠軍羅麗莎，近日入稟高等法院，向富商何柱國遺產執行人追1000萬。（視覺中國）

已故富商何柱國。（資料圖片）

事件爆出後引來全城關注，反應兩極。有網民認為「有借有還，天經地義」。但亦有不少質疑聲音，認為以何柱國的顯赫身家，何需向女方借取千萬巨款？有網民更慨嘆，兩人昔日關係密切，如今故人已逝，羅麗莎卻在此時入稟追討，做法引起爭議。《香港01》就此事聯絡羅麗莎本人，對於外界種種質疑、揣測，以及擔不擔心難追回欠款？她僅以四字「無可奉告」回應。

何柱國於2025年6月11 日逝世，並於同月29日出殯。何柱國兒子何正德、媳婦林恬兒及女兒何詩曼捧遺照步出殯儀館上靈車。（資料圖片/梁鵬威攝）

曾與與何柱國傳出緋聞的羅麗莎，淡出娛樂圈後從商，並曾開設傢具店等生意。（視覺中國）

羅麗莎1998年參選亞洲小姐並奪得冠軍，當年以自信和優雅贏得評委青睞，奪冠後她卻淡出演藝圈轉戰商界，專注傢具生意。據悉，她與何柱國曾傳出緋聞，這段有20年年齡差距的戀情曾一度轟動娛圈，早在2000年兩人通過圈中人介紹認識，傳聞羅麗莎在何柱國支持下淡出演藝圈，專注經營傢具生意。雖然何柱國已婚，二人關係卻耐人尋味，曾傳出何送出價值千萬的豪宅予羅麗莎。

羅麗莎1998年參選亞洲小姐並奪得冠軍。（節目截圖）

當年係大熱門。（節目截圖）

案件編號：HCA1676/2025