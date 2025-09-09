白安攜陳信柏合製新歌《路邊野餐》　展現甜美印記與隨心流動情感

「創作才女」白安2025年初以電子曲風的《我把你留在去年》拉開新年帷幕，冷暖交替的電子聲響，象徵揮別過往、迎向全新的自己；這不只是她為自己許下的新年心願，也搶先揭示新專輯將展現不同以往的聽覺色調。白安即將發行第五張全新個人唱作專輯《星期八 Eighth Day》，首波主打歌曲《路邊野餐》用輕盈的電聲撫慰每個人日常波瀾。

專輯首波主打《路邊野餐》，歌曲名稱靈感源自導演畢贛的同名電影，歌詞靈感則延伸自電影背後所致敬的科幻小說《路邊野餐》，描述外星人短暫造訪地球後，留下寶貴卻又致命的殘留物；白安將這個概念轉譯為夏日裡一場不經意的情感實驗，歌詞裡的草莓、路邊野餐與咖啡等意象，是甜美的印記也是隨心流動的情感，映照出在不小心墜入的情感中，那壓抑與心動並存的複雜心態。

這次白安特別邀來Hello Nico貝斯手陳信柏共同製作《路邊野餐》，營造出富有空間感的聽覺體驗，如同情感世界裡，渴望靠近卻又刻意保持距離的微妙分寸。而白安為了詮釋歌曲裡那份不經意的思念，她分享：「我在錄音時盡量收斂自己、唱得小聲一點，保持克制的心態。」展現與過往截然不同詮釋方法。隨著《路邊野餐》的推出，白安正式宣告全新專輯《星期八》的到來。她將喜愛的電子聲響細緻編織進旋律線，將日常裡靜謐卻深邃的情感，化作一首首承載奇思異想的樂曲，展現別於以往的聽覺色調。