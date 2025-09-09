許冠文睇中特朗普性格寫劇本 望兩年內完成現進度超7成

香港貿易發展局主席馬時亨即將推出清談節目《馬時亨·獅子山精神》，今（9日）舉行節目發布會，其中作為嘉賓之一的許冠文亦有出席支持，在現場大談甚麼叫「獅子山精神」，揚言自己從小住在獅子山下，學會了「捱得」，表示雖然現今電影業遇到困難，但相信每一次香港人遇到困難都能一一捱過，對香港電影業有信心。

許冠文現身支持馬時亨推出的清談節目《馬時亨·獅子山精神》。（蘇國豪 攝）

而在今個月3日他就迎來83歲生日，他表示沒有特別慶祝，只是跟家人吃飯慶祝：「依家屋企都7-9人成圍枱，所以好高興。以我嚟講生日唔需要禮物，唔需要搞咩大場面，自己親人食餐飯已經好理想。（有咩生日願望？）希望多啲支持馬時亨（指馬時亨主持的節目）。」 續問到在節目中可有趣事作分享，他就表示：「冇乜特別趣事。」

許冠文透露現寫喜劇劇本。（蘇國豪 攝）

另外，提到在台上被問到開Talk Show一事，他笑言只屬玩票性質，現時專注寫劇本：「我都不斷尋求希望可以諗幾部電影，我自己諗緊個部都未諗得成，希望未來一、兩年之內點都寫個劇本出嚟拍一套喜劇。（依家進度到邊？）6、7成。」而他早前提到會以美國總統特朗普的性格為特點：「特朗普嘅性格你好難估到佢係想點，你話佢係忠定係奸呢？咁嘅性格好似幾好玩。」表明希望電影能以賣座為先，故題材及演出的演員會相對大路（大部分人能接受），而自己亦會參演。

許冠文生日同家人吃飯慶祝。（蘇國豪 攝）