俠醫｜丁子朗奸人氣場仲勁過鄭子誠　笑佢掛住溝女：學下我點搵錢

TVB劇集《俠醫》已經進入第二周，昨日（9日）播出第七集中「奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）又出招，上周講到丁子朗除了借助劉佩玥打撃陳豪外，更與劇中父親鄭子誠「搶女伴」。今集講到他為了繼續打撃陳豪，聯合媒體抹黑陳豪，更借陳豪母親盧宛茵說話來讓人覺得陳豪的品牌「脈脈通」是抄襲任遠。

丁子朗為了繼續打撃陳豪，聯合媒體抹黑陳豪。(《俠醫》截圖)

丁子朗除了聯合媒體抹黑陳豪外，還打算把「任遠」據為己有，丁子朗更已有一系列的想法：「一步一步嚟，依家要儲定彈藥，喺最好嘅時機食晒成間任遠藥廠。」丁子朗真的「奸到出汁」，甚至乎比飾演他父親的鄭子誠更奸。鄭子誠雖然已經知道劉佩玥被丁子朗「吃乾抹淨」，但是為了想「抽水」，都繼續找劉佩玥幫忙放租，更揚言她隨時可以進去住一下，鄭子誠邊說邊對劉佩玥毛手毛腳。丁子朗為了賺錢，不惜「收回佣」，但就被劉佩玥發現其奸計，向陳豪告密，陳豪便請細姨林映輝幫忙調查帳目。

丁子朗還打算把「任遠」據為己有。(《俠醫》截圖)

鄭子誠雖然已經知道劉佩玥被丁子朗「吃乾抹淨」，但是為了想「抽水」，都繼續找劉佩玥幫忙放租。(《俠醫》截圖)

丁子朗為了賺錢，不惜「收回佣」。(《俠醫》截圖)

另一邊廂其實丁子朗一早就已經見到劉佩玥，於是「暗串」鄭子誠：「地產妹嚟咋喎，使唔使咁長期啊？畀啊媽知道你買樓食女，家變都似！」丁子朗離開時更對著鄭子誠說：「好心你溝少陣女啦！學下我點搵錢啦。」奸人氣場比鄭子誠還要大，鄭子誠馬上聳了。

另一邊廂其實丁子朗一早就已經見到劉佩玥。(《俠醫》截圖)

丁子朗「暗串」鄭子誠。(《俠醫》截圖)

丁子朗奸人氣場比鄭子誠還要大，鄭子誠馬上聳了。(《俠醫》截圖)