灼灼韶華劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《灼灼韶華》陸劇又名灼灼韶華風禾起，改編自石頭與水小説《野心家》。有蘇曉苑作為編劇，余丁為執導，由熱依扎、楊祐寧領銜主演的一套以女性年代傳奇為題材的電視劇。台劇實力派男神楊祐寧在陸劇擔任男主角，搭檔新生代陸劇小花《甄嬛傳》「跩妃」熱依扎，期待這部年代劇的精彩火花！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《灼灼韶華》電視劇情大綱

1916年，中藥商家族的女兒褚韶華（熱依扎 飾）為了拯救兄長褚韶中（鞏崢 飾），被迫嫁入陳記藥鋪大少爺陳大順（唐曾 飾）家門，她憑誠信與優秀的商業頭腦，深得陳父賞識，獲任藥鋪的管理人。陳父和陳大順不幸意外離世後，交由陳二順（宣言 飾）接手藥鋪，但他卻經營不善且傾家蕩產，使家道中落，藥鋪走入困境。褚韶華歷經艱辛，獨力創辦華順藥鋪，以養家糊口。褚韶華打算與初戀情人夏初（茅子俊 飾）開展新生活，但陳二順及陳母卻百般阻撓。及後，陳家被搶掠土匪一空，褚韶華更因此痛失愛女，悲痛欲絕之下隻身遠赴上海。褚韶華擁有商業智慧，加上堅持不懈地奮鬥，在上海永新百貨業績出色，獲商界奇才聞知秋（楊祐寧 飾）邀請合作創業，漸漸蛻變為重信守諾、有勇有謀的商界女強人。

《灼灼韶華》播出時間｜最新追劇日曆

《灼灼韶華》電視劇幾時播? 《灼灼韶華》一共有38集，由中央電視台電視劇頻道、優酷播放。CCTV-8黃金強檔9月11日上線，每晚19:30連播兩集；優酷VIP會員首更3集，9月12日至9月14日每天更新2集。 SVIP每個更新日提早多看1集！

《灼灼韶華》演員人物關係圖

《灼灼韶華》演員

熱依扎 飾 褚韶華

中藥商人之女，為救哥哥嫁入陳家，之後家道中落，痛失女兒，憑才智和堅毅成為女強人

楊祐寧 飾 聞知秋

商界經營奇才，擁有敏銳的商業洞察力與經營才能，褚韶華在上海的事業合作拍檔

茅子俊 飾 夏初

褚韶華的初戀情人，年少曾有青春悸動的愛情，打算展開新生活卻遇阻撓

柴碧雲 飾 康二妞

與褚韶華情誼深厚，性格豪爽率真，有正義感