李啟言父發代禱信表示醫療費鏈斷　MKV回應：過去3年有負責醫療費

男團MIRROR於2022年發生紅館演唱會墮屏意外，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）接受治療已經超過3年仍未康復。阿Mo的父親李盛林牧師自他受傷後，每星期都會為他發出一封代禱信，日前（6日）李盛林以題「走著一波三折的醫治之路」再發出代禱信，當中提到醫藥費臨斷絕︰「『會承擔阿MO的醫療費用』，正是這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉……」除了其父外，女友SoChing亦發文表示憤怒：「「無奈 無助 憤怒 痛心」、「可笑嘅係眼見身邊嘅人當無事，忍咗幾年我想表達下，我長期在香港的心情同感受。」

男團MIRROR於2022年發生紅館演唱會墮屏意外，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）接受治療已經超過3年仍未康復。（李盛林代禱信圖片）

阿Mo最近的生活照。(ig@momo.lky）

MakerVille是否繼續承擔醫藥費這個問題瞬間引起不少網民的關注，而MakerVille亦有回覆傳媒有關阿Mo醫藥費的問題：「除了在事發後隨即提供一千萬港元的經濟支持外，我們在過去超過三年有負責阿Mo的醫療及相關開支，亦與阿Mo家人繼續保持溝通。」當中MakerVille亦有提到「由於阿Mo已展開向12個單位索償，而有關司法程序仍在進行中，我們認為在此階段並不合適作出進一步評論。」

阿Mo早前曾在申索文件中透露，發生意外前月入約有73,720元。(ig@momo.lky)

2022年發生墮屏意外後，主辦機構MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷曾發聲明表示公司會承諾負責阿Mo的醫療費，而他本人亦會以個人名義向其家人提供1,000萬港元的經濟支持。但當時李盛林婉拒了李澤楷的好意：「「在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。」

李盛林牧師（左）。（港台提供）