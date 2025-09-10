藍潔瑛曾親口認被性侵？　爆料者發文矛頭指：圈內朋友極多的大佬

已故藝人藍潔瑛被稱「靚絕五台山」，她於2018年10月於赤柱馬坑邨寓所離世，終年55歲，藍潔瑛離世的消息震驚全港。藍潔瑛離世多年，她生前曾傳出患有抑鬱症，亦有傳出她當年曾被性侵，多年來仍引起爭議。日前一名稱於中國的影視圈工作十幾年的台灣人於社交平台爆料，細述藍潔瑛當年被性侵的內情。

另一邊廂，生前是虔誠天主教徒的藍潔瑛，所屬的聖亞納堂在赤柱為其舉辦追思彌撒。

藍潔瑛當年「靚絕五台山」。（劇照）

這名台灣人於社交平台發文：「雖然我說過很多中國娛樂圈的事，那是因為我用經驗判斷不會惹麻煩，這個『豆腐』可以吃，但今天要說的事，我可能會被告，所以不能直接講那個大佬的名字了。」她指藍潔瑛曾親口說自己被性侵，但沒有機會指出性侵自己的人是誰，她更指這位大佬呼朋喚友的去看「表演」，而她的朋友就是其中一位朋友：「我朋友去了才知道，他也很震驚，他還看到該大佬在過程中被藍潔瑛踼了一腳，但仍然得逞了。看到那個黑暗面了嗎？性侵竟然可以像做秀一樣的招人來欣賞，你是狗嗎？」

這名台灣人於社交平台發文細述藍潔瑛當年被性侵的內情。(thread截圖)

最後她的朋友因為看不下去，所以提早離開，而她亦問朋友為什麼不制止：「他臉上僅僅閃過不好意思，也許就如希爾頓千金說的：『you just don’t』，我當然知道娛樂圈能多下作，但我還是把他的朋友圈刪了，他還一直想加回我，居然完全不知道原因。」她再表示藍潔瑛被性侵後，還有一件事發生，而這件事是「壓死駱駝的最後一根稻草」：「差別是藍潔瑛是自願的，男方也有幫到她，找她拍片等等，藍潔瑛應該是真心喜歡男方（因為她後來精神不正常了也沒供出男方），即使明知對方有女朋友，還不止一個，也和對方在一起，但當然還是被甩了，然後她就再也沒能站起來了。」她稱最讓她不爽的是「這個性侵藍潔瑛的大佬風水生起的混了一輩子，圈內大導演大明星幾乎無一不是朋友」。

發文者表示藍潔瑛被性侵後，還有一件事發生，而這件事是「壓死駱駝的最後一根稻草」。（劇照）

雖然發文者沒有確實的說這個性侵藍潔瑛的大佬是誰，但就有不少網民留言表示自己知道是誰，而這個亦是公開的秘密。

雖然發文者沒有確實的說這個性侵藍潔瑛的大佬是誰。（劇照）

藍潔瑛被傳1992年拍畢《大時代》後，無法抽離「玲姐」一角而出現幻聽。（影片截圖）