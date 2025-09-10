搏憶｜丁子朗進軍內地首獲好評　霍建華黃宗澤擔正拍短劇被指降呢

內地短劇《搏憶》由彭發執導，兩大男神霍建華及黃宗澤擔正，再加上新晉男神丁子朗進軍內地的第一部劇集，口碑和熱度都有很大的迴響。劇集日前於內地已經播映完畢，而他們今次正正就是拍攝內地最火熱的短劇，但一向拍開正劇的他們就被質疑為何「降呢」拍短劇？近年影視業處於寒假，短劇、短視頻等都成為了最火熱的一個項目，不少人轉變市場，去拍攝短劇或短視頻來維持熱度。

內地短劇《搏憶》由彭發執導，兩大男神霍建華及黃宗澤擔正，再加上新晉男神丁子朗進軍內地的第一部劇集。(劇集截圖)

今次劇中的主角黃宗澤及霍建華都是第一次拍攝短劇，黃宗澤坦言對此是抱着學習心態去做，而彭發早前在直播時都表示自己在拍他節奏：「我個人來說根本我就不記得劇的節奏是怎麼樣，我一來就當成電影去拍。」彭發在自己的節奏中把這部劇集當成電視去拍，另一方面亦是他以拍電影居多，所以應該較易掌握電影的節奏。短劇着重節奏，一集只有短短15分鐘，把劇情濃縮拍攝，所有的重點都在一節內交代。今次亦成功吸引到觀眾的關注，在網上播映平台得到不少觀眾的讚賞，豆瓣口碑評分亦達8.1分。

彭發早前在直播時都表示自己在拍他節奏。(直播截圖)

最近打算進軍內娛圈子的丁子朗，今部劇集是他於內地的「出道作」，雖然說是是新人，但他的戲份都不少，於劇中飾演霍建華的徒弟，感覺上亦正亦邪。丁子朗早前在訪問中都提及到跟霍建華拍攝時學到了不少，而另一對手黃宗澤，他則指二人已經合作過很多次，但在劇中有不少搞笑事。因為這劇是純普通話拍攝，而播出時亦是原聲，所以他覺得自己跟黃宗澤兩個講廣東話的人一起拍時硬要說普通話會有點奇怪。今次播出的《搏憶》中，丁子朗亦得到不少觀眾的好評，大部分都認為他於劇中靈活多變，一開始是飾演霍建華的徒弟小吳時與身份被揭做回頌泰都有著明顯的變化，更有人大讚他普通話說得很標準，即使將來其他拍攝時也可以用原聲。

最近打算進軍內娛圈子的丁子朗，今部劇集是他於內地的「出道作」。(直播截圖)

新晉男神丁子朗進軍內地的第一部劇集。(劇集截圖)

丁子朗同黃宗澤合作過好多次。(劇集截圖)

丁子朗做霍建華徒弟。(劇集截圖)