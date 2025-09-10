蔣家旻結婚一年肚凸凸疑日本安胎　陳敏之火速送祝福添懸念

去年9月與電視台高層結婚的35歲TVB花旦蔣家旻（Angel），7月時發文拍攝新劇《璀璨之城》後，整個暑假都似乎留在日本，近照更驚覺腹部明顯肚凸凸，疑似在日本安胎連陳敏之都送上祝賀。



去年9月在蔣家旻（Angel）與電視台高層老公在日本舉行婚禮。（IG：@chiangel1110）

蔣家旻（Angel）罕公開與老公正面合照。（IG：@chiangel1110）

對日本情有獨鐘的蔣家旻，結婚也是選址東京輕井澤的「石之教堂 」完婚。結婚接近一年，不時與老公遊日。近日她在社交網分享近照，所穿著的鬆身裙加上服裝剪裁設計，視覺上讓網民以為她臨盆在即，紛紛送上祝賀。

蔣家旻7月時發文拍攝新劇《璀璨之城》後，整個暑假都似乎留在日本。（IG：@chiangel1110）

蔣家旻7月時發文拍攝新劇《璀璨之城》後，整個暑假都似乎留在日本。（IG：@chiangel1110）

蔣家旻7月時發文拍攝新劇《璀璨之城》後，整個暑假都似乎留在日本。（IG：@chiangel1110）

有眼利網民好奇留言「我仲喺度諗點解後面嗰幾張相仲係咁瘦」蔣家旻親自留言幽默回應：「咪就係 因為根本唔係」。陳敏之也立即送上祝福，不過蔣家旻則即時回覆「not yet ar」，陳敏之一句「好快！」更添懸念， 甚至有網民推測蔣家旻或是暫不公開懷孕的喜訊。

蔣家旻近照驚覺腹部明顯肚凸凸。（IG：@chiangel1110）

蔣家旻近照驚覺腹部明顯肚凸凸。（IG：@chiangel1110）

蔣家旻近照驚覺腹部明顯肚凸凸。（IG：@chiangel1110）

蔣家旻近照驚覺腹部明顯肚凸凸。（IG：@chiangel1110）

蔣家旻近照驚覺腹部明顯肚凸凸。（IG：@chiangel1110）

蔣家旻近照驚覺腹部明顯肚凸凸。（IG：@chiangel1110）