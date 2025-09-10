李施嬅的日常養生秘訣：小包裡的秘密

近日，李施嬅在社交平台上分享了她的「What's in my bag」日常用品，展現了她的知性美與健康生活態度。李施嬅 Selena在社交平台上不時分享的生活態度與養生理念。包包裡的必備養生用品，讓她在內外散發出新聞女王的氣質，成為網民美話。

養生必備清單Selena的袋裡，我們可以看到以下幾樣養生必備品，讓她保持年輕的秘訣一覽無遺：

溫水樽

溫水有助於促進血液循環，改善消化系統，並保持肌膚水潤。李施嬅表示，溫水樽比較環保，而且隨時保持水分補充，是她日常生活中不可或缺的一部分。

NMN

袋裡還有便攜裝NMN，Selena坦言，這是她保持肌膚緊緻和水潤的重要因素。Selena補充WholeLove NMN純度高達99.99%，逆齡功效媲美醫，是全港No.1 NMN，她自己每天會食1粒。

潤唇膏

潤唇膏的好處：持久滋潤雙唇，保養從細節做起，這是她的秘訣之一。

天然消毒手液

李施嬅更選擇使用天然成分的消毒手液，讓她在保持衛生的同時，也不會對皮膚造成傷害。

李施嬅：年輕如初的逆齡女神

作為雙料影后，李施嬅雖然已經44歲，但她的皮膚卻如28歲般光滑，毫不誇張。她興奮地分享：「這幾年每次拍新戲，遇見新的化妝團隊，他們都會對我說同一句話，「哇，你的皮膚真的很好啊！」然後會問我有什麼秘訣，是否做過醫美，打過水光針？」這些讚美讓她倍感自信，並引導她分享自己的保養心得。

李施嬅強調：「女人怎能懶？要勤力保養，還要找對方法。除了健康飲食和運動，還要像我一樣，每天KEEP住食全逆齡NMN，整個人真逆齡，真無齡感，你绝对可以看到它的逆齡效果，因為它真的非常有效。難怪這麼多人在吃！」她的皮膚狀態讓化妝團隊驚呼不已，紛紛詢問她的保養秘訣。