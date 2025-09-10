羅啟豪為新歌搞Busking　《殘酷一丁》莫生做嘉賓︰唔係太想長大

《中年好聲音》超班靚聲王羅啟豪，全新單曲《小鬼主意》剛在全球音樂串流平台上架，MV亦已於昨晚（9號）首播，MV中啟豪跳出平日斯文形象，飾演一名「黑仔」，由朝到晚頭頭碰著黑，畀老細逼迫、女友放飛機仲畀人淋水，搞鬼情節令人會心微笑！

啟豪唱出新歌表達小朋友想快啲大個覺得會好自由。（大會提供）

隨着《小鬼主意》正式推出，同時啟動新一輪「18區Busking Tour」 ，啟豪空降長沙灣最新大型商業地標，由著名建築所 Rocco Design Architects 與新晉建築師 Collective Studio 合作設計，瓊林街 83 號配備綠意加階梯的空間美學，啟豪榮幸成為首位在該場地表演的藝人，更邀得莫凱謙（《殘酷一丁》莫生 ）擔任嘉賓，兩隻「小鬼」擦出熾烈音樂火花，強強聯手、全新場地、新鮮感爆燈！

《殘酷一叮》莫生，20年冇見都已經27歲大，啟豪及謙謙都時會當自己係小朋友。（大會提供）

莫生當年六歲時參加《殘酷一丁》，轉眼間已二十年。(影片截圖)

啟豪以新歌《小鬼主意》打頭陣，曲詞風格令人耳目一新，啟豪說：「小時候覺得好多限制，經常被催吃飯、做功課，以為長大就會好自由，誰知原來成人更多束縛，現在又想做回小朋友！」雖然啟豪小時候不算叛逆難教，但也曾令家人相當頭痛，他搞笑自爆：「我專注力不足，默書記極都記唔到，激到屋企人幾乎嘔血，好想『鍊』死我！我又成日同二家姐打交同鬧交，為咗分開我哋，屋企人本來想先送二家姐去英國讀書，點知我哋鬧還鬧，其實感情好好，結果我哋兩姊弟都係一齊去英國讀書！」

Busking於平日下午舉行亦獲大批豪殼出席支持。(大會提供)

為了配合新歌主題，啟豪今次重啟busking tour，特別邀請被全香港人見證成長的莫凱謙擔任嘉賓，啟豪解釋：「他六歲時參加《殘酷一丁》，轉眼間二十年過去，由『小鬼』變了成年人，我在網上看過他的片段，好叻仔，曲詞編監一手包辦，又識彈好多樂器，所以邀請他來當嘉賓。」今年廿七歲的莫凱謙，又想不想時光倒流？阿謙說：「參賽後開始拍電視劇，好快便要面對成人世界，現在廿七歲，我仍然當自己是小朋友，不是太想長大，因為好難捉緊最純真的快樂！」

當年「莫生」以容祖兒的《習慣失戀》參賽《殘酷一丁》，震撼情景，至今啟豪依舊歷歷在目：「我當時在美國，他的演出簡直是一時佳話！今次busking，阿謙本來沒有選唱這首成名曲，但我忍不住要唱，阿謙便提議伴奏，他是全能音樂人，出來效果好好，有新火花！」除了《習慣失戀》，啟豪更與阿謙合唱《紀念日》，啟豪笑言：「期待日後與阿謙有更多音樂上的合作！」