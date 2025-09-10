那英老公驚爆出軌別墅過夜　曾多次公開表白：因為你我變得像女人

內地天后那英在2006年與北京知名酒吧VICS創辦人孟桐結婚，婚後育有一女兒孟曉彤，一家三口相當幸福。然而，在今（10日）男方卻被爆出出軌，被影到在北京某酒吧與一名年輕女性有親密接觸，他們十指緊扣，頭靠依偎，隨後兩人就共同乘車返回那英名下的別墅過夜，而有指在事發時，那英正不在國內而在倫敦陪伴女兒孟小桐留學。

那英老公孟桐被爆出軌 。（視覺中國）

那英的老公孟桐被影到與女子約會。(生瓜蛋子@微博)

事實上，在那英與孟曉彤結婚前，她曾與著名足球員高峰相戀多年，在期間她就未婚懷孕誕下一子高興。不過，在那英待產期間，高峰就被爆出出軌，與一名酒吧女歌手有染且有私生子，據悉最後那英實在忍無可忍，結束這一段情。

那英曾在懷孕期間，高峰被爆與一酒吧女歌手有染。（視覺中國）

那英多次公開激讚老公孟桐。（微博圖片）

情路坎坷的那英，原以為遇到真愛陪伴一輩子，其多次在節目上公開大讚孟桐是一位好好先生，曾在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》表示：「我就想在這裡頭說，我不叫孟桐，在家一般我都隨着孩子叫，我都叫他老爸，就是老爸我很愛你，我們這個家真的是多虧你了，因為我是一個粗心大意的人，特別不拘小節，但是我覺得因為有你，我會變得很像一個女人，愛你。」她還在節目《花兒與少年·同心季》中，被問到如果要在荒島生活十年，只能帶一個人會帶誰時？她完全毫不猶豫：「肯定帶老公。」還在其他節目甜蜜表示：「我現在那個小幸福家庭非常的好。」還表明自己能嫁給孟桐是最英明的決定，多次在公共場合向老公孟桐表白，如今卻換來出軌，令不少網民替那英感到可憐，目前那英一方沒有就事件作出回應。

那英甜蜜表白老公孟桐。（微博圖片）